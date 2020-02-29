吉華堂祈福會 逾200人點燈高歌挺武漢

（亞羅士打29日訊）米都逾200名民眾昨晚集聚點燃心燈，將心燈擺出“中國加油，武漢加油”字形，為努力對抗新冠肺炎的重災區中國武漢加油打氣。

新冠肺炎蔓延全球40多國家，死亡人數更近2800例，成了全球關注的疫情。吉打州華人大會堂婦女組特主辦這項“暖暖臘光佑武漢”祈福會，獲得宏盛集團（GPC）、鐳聲歌舞、排舞團、三聖慈善福利中心、多個社團代表和民眾踴躍參與。宏盛集團也借用了該公司前空地進行這活動。

現場安排小孩童為中國人送暖打氣，高歌《加油武漢》，在場者則亮起手機燈形成一片燈海，並有3名表演者身穿防護衣演出。在歌曲結束後，現場者在司儀引導下，高喊多聲“中國加油，武漢加油”。

吉華堂副會長葉紹明致詞時說，情蔓延嚴重不但影響到國家經濟發展，更影響到人類的身、心、靈。

“在這非常時期，吉華堂通過這項祈福活動，以激起大家對疫情的關注、對患者的關懷、對無私奉獻的醫務人員的致敬，從而獻出愛心，同舟共濟，并肩作戰，共度難關。”

他說，在這活動上，該堂沒有提供任何物力與財力的支援，但大家卻獻上精神上的支持，愿疫情早日消除,患者早日康复。

工委會主席王秀麗說，疫情雖然無情，但是人間依然有愛，大家要不分彼此，攜手對抗這病毒所帶來的影響。

出席當晚祈福會者包括華總婦女部署理主席兼吉華堂婦女組主席鄭愛蒂、吉華堂總務馮富光、財政王孫文、婦女組署理主席黃素明、宏盛集團建築與發展董事經理符明科、鐳聲歌舞負責人陳建義等。