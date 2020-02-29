“有尊嚴的死 好過受支配” 賽沙迪：不同流合污

（八打靈再也29日訊）土著團結黨青年團團長賽沙迪強烈反對土團黨要與巫統聯手成立新政府的行動。他強調，他絕對不會與涉及貪污的一群合作。

賽沙迪今早在推特上載一段1分鐘的視頻表明其立場，並指出，政治人物必須以廉正和尊嚴為重，而不是政黨的利益。

賽沙迪在視頻中說，他當初會從政，是因為國家當時在政治人物的錯誤行為和貪污醜行之下蒙羞，在全世界受鄙視。

“我認為大馬人民有權得到一個更好的國家，沒有貪污、受尊重和有尊嚴的國家。”

他接著說：“我要強調一件事，我絕對不會同貪污的一群合作，更別說是同意與他們成立政府。”

賽沙迪指出：“這不再是政黨或大多數的問題，這是身份和廉正的問題。”

他也表示，他明白這個立場將會令一些政治人物不舒服。但他認為，政治人物可來可去，大馬人民才是這個國家的真正主人。

最後，他說：“寧願死得有尊嚴，別活著受人支配。”

另一方面，土團黨青年團今日在臉書發表文告，表示支持該黨最高理事會推舉敦馬哈迪為首相人選的決定。

文告中也說：“土團黨青年團重申，堅守不與涉及貪污醜聞並正在受審中的個人合作的立場。

另一方面，賽沙迪表示，自己從未簽名支持黨總裁丹斯里慕尤丁出任下一任首相！他說，不只是他、過渡首相敦馬哈迪及其兒子——土團黨署理總裁拿督斯里慕克力也沒有支持慕尤丁。

“這是個謊言！敦馬沒有簽，我和其他人也沒有，包括慕克力。”

賽沙迪今早在他的WhatsApp媒體群組回應媒體的詢問時，針對土團黨總秘書拿督馬祖基昨日發文告說該黨將支持慕尤丁任相，而這場會議獲得了36名土團黨國會議員的出席，作出回應。

他強調，不只是他們3人，還有一些土團黨國會議員也沒有簽署法定聲明（SD）支持慕尤丁出任第8任首相，但賽沙迪沒有透露其他議員是誰。

較早前，賽沙迪終於打破沉默在社交媒體表明自己的立場，即拒絕與巫統合作。

他也在馬哈迪及希盟發表文告公佈支持馬哈迪任相前，就向媒體作出預告。

賽沙迪也寫道：“希盟的我們，是團結一致的。”