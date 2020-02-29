卡迪耶欣：最高理事會支持敦馬 指土團沒挺慕尤丁任相

（吉隆坡28日訊）隨著土團黨總秘書馬祖基宣佈該黨棄挺主席馬哈迪，而改挺總裁慕尤丁出任第8任首相，首相辦公室媒體及通訊顧問兼土團黨最高理事卡迪耶欣說，首相提名人選的更動，並非該黨最高理事會的決定。

《當今大馬》引述他的文告內容指出，土團黨最高理事會並未討論，也未被告知此事。

“這不是土團黨的決定，土團黨最高理事不曾討論也不知道此事。”

“最高理事會周一晚上開會的最後決定是，繼續由馬哈迪擔任首相。”

在希盟政府垮台前，卡迪耶欣是馬哈迪的媒體顧問。他週五發文告，回應土著團結黨總秘書馬祖基的上述宣布。

馬祖基週五下午所發的文告內容顯示，共有36名土團黨國會議員出席會議，並議決提名慕尤丁當首相。不過，這則文告並未說明是否所有土團黨的國會議員都支持慕尤丁出任首相。

此外，卡迪耶欣也對巫統和伊斯蘭黨改變立場，轉而支持慕尤丁任相一事，絲毫不感驚訝。

“有別於只准備接納特定巫統領袖的馬哈迪，慕尤丁願意接受巫統整個黨。”

“馬哈迪的原則是，他尊重人民於2018年大選否決由盜賊罪犯統治國家的決定。”

“需記得，土團黨是因為2016年的拯救馬來西亞運動和人民宣言而成立。”

另一方面，卡迪耶欣說，最高理事會也不知道該黨已迎來新的國會議員，而卡迪耶欣所謂的新議員是指以公正黨前署理主席阿茲敏為首的10名前公正黨國會議員。

萊益胡先證實 未開會薦慕尤丁任相

針對卡迪耶欣指土團黨最高理事會並未開會討論及議決改為推薦慕尤丁出任首相一事，該黨另一名最高理事萊益胡先（Rais Husin）證實，該黨最高理事從週一後就沒再召開會議

“最高理事會成員都是在讀到文告後，才得知慕尤丁將成為黨的新首相人選。”

雖然如此，萊益胡先仍同意土團黨推薦慕尤丁出任第8任首相。

“我同意這項宣布。他有能力、具備良好的經驗和一切條件。但他還需要通過正確的程序，即他得讓國家元首相信，他已獲得多數國會議員的支持。”

“我想，他正在這樣做（爭取支持），然後，我們再一步步走下去。”

至於最高理事之前所推薦的馬哈迪，他相信，馬哈迪本身也會支持慕尤丁出任首相。

卡迪耶欣：慕尤丁未獲黨支持 禮端指純屬個人意見

（吉隆坡28日訊）首相辦公室媒體及通訊顧問拿督卡迪耶欣指稱，土團黨總裁慕尤丁在出任首相一事上，並未獲得黨內的祝福和支持，不過，土團黨最高理事禮端說：“這是卡迪耶欣的個人意見”。

“我們已經發文告表明支持慕尤丁擔任首相的立場。”

禮端說，巫統和伊斯蘭也已發文告支持慕尤丁，這對他們來說是一項好消息，因為這表示他們與土團黨共組新政府。

他認為，若他們重返執政領域，肯定會比以往做得更好，尤其會專注推動國家經濟。

此外，禮端說，該黨主席敦馬哈迪也沒有阻止慕尤丁出任首相一職，而且他也已經多次表達明確立場。

他週五晚重返慕尤丁住家時，受詢及馬哈迪在土團黨會議中途離場，疑似不認同黨立場一事時說，由於該課題涉及敦馬本人在內，因此，敦馬便採取中立的態度，選擇不參與會議討論。

“這也是常見的現象，就如在會議上討論到我本身，我也會選擇離開。敦馬也一樣，而且該課題已經重複討論很多次，他也表明立場。”

禮端也駁斥外界指馬哈迪因土團黨和巫統合作而違背原則的問題，他說，這是個人看法，總不可能說一群人都是壞人或盜賊。

他指出，他們有法律處理這項問題。

“因此，犧牲原則問題並不存在。我們過去在希盟領導下執政，所堅持的原則依然相同。”