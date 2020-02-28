慕尤丁96票 安華93票 砂盟料成造王者

（八打靈再也28日訊）隨著國家元首蘇丹阿都拉陛下要各政黨黨魁提名下任首相人選後，土團黨、國陣及伊斯蘭黨的96名國會議員，已經表態支持土團黨總裁丹斯里慕尤丁為第八任首相人選。目前慕尤丁及安華獲得的支持票分別是96及93張，慕尤丁略佔上風。而組成政府的最低門檻是112席，34名東馬國會議員，可能成了造王者。

土團黨是最早表態支持慕尤丁的政黨，該黨總秘書馬祖基在文告中說，該黨將向國家元首提名慕尤丁為第八任首相人選。

他指出，共有36人出席今日召開的土團黨國會議員會議。

“會議議決向國家元首提名土團黨總裁兼巴莪區國會議員慕尤丁為第八任首相。”

土團黨原本只有26名國會議員，但隨著原任公正黨署理主席拿督斯裏阿茲敏為首的10名國會議員加入後，目前共有36名國會議員。

國陣總秘書總秘書東姑安南較後在文告中指出，國陣國會議員（巫統39人、馬華2人及國大黨1人）將向國家元首提名慕尤丁為首相人選。

“這意味國陣有42名國會議員全力支持慕尤丁。”

與此同時，所有巫統和伊斯蘭黨國會議員也支持慕尤丁出任下任首相。

巫統總秘書丹斯裏安努亞慕沙及伊黨總秘書拿督達基尤丁聯署今午發表聯合聲明表示，由巫統和伊黨組成的“全民共識”同意支持也是巴莪區國會議員的慕尤丁成為第八任首相。

另一方面，安華則獲得希盟3黨，即公正黨、行動黨及國家誠信黨的一致支持，讓至少有92名國會議員支持安華出任首相。

相對之下，希盟則有93名國會議員支持公正黨主席安華任相。

馬來西亞國會目前共有222個國席，簡單多數為112席，而三分二則是148席。

這也意味著，慕尤丁尚欠16席的支持就能任相並成立政府，而安華與希盟則欠19席才能取得簡單多數勝出，否則就得下野。

33議員未表態 砂盟18席最關鍵

目前，除了由土團黨、阿茲敏集團、國陣及伊斯蘭黨所組成的“國民同盟”，以及希盟3黨已各自表態將擁戴慕尤丁或安華任相，截至週五晚上，還有33名國會議員尚未表態。在這當中，最為關鍵的是掌控18席的砂拉越政黨聯盟（GPS），相信它可能會扮演造王者的角色。

一旦砂拉越政黨聯盟18名國會議員支持慕尤丁，慕尤丁就能出任首相。

砂拉越政黨聯盟雖然一開始也有到喜來登酒店，但之後卻保持觀望。他們原本表明支持馬哈迪，但到了政變第4天（26日）卻聲稱，他們對中央政局的任何決定，將以國家和砂拉越的利益為依歸。

有消息指砂盟將於本週日（3月1日）召開會議，討論最新政局。網媒《馬來郵報》報導，砂人民黨主席丹斯里詹姆士瑪欣證實砂盟將於當天，正式公佈是否支持慕尤丁。

該報導也指，擁有18名國會議員的砂盟，可在首相人選上扮演“造王者”角色。

一名砂盟領袖則表示，砂盟當天的確有開會，不過按照此前通知，該會議是討論3月2日的國會特別會議。

“如今國會特別會議沒有召開，3月1日的砂盟會議是否繼續舉行，還不得而知。”

沙巴民興黨也是類似的情況。他們曾出席喜來登酒店聚會，並支持馬哈迪任首相。不過，隨著團結黨改為提名慕尤丁，民興黨目前還未回應，立場不明。