全國各地很安全 總警長勸各方克制

（吉隆坡28日訊）全國總警長丹斯里阿都哈密說，他連日來與國防衛隊首長丹斯里阿芬迪布昂入宮，是受召向國家元首蘇丹阿都拉陛下匯報國安情況，讓陛下了解時局。他強調，目前全國各地十分安全，情況受控，僅僅是'氣溫'上升不少。

他也勸請政治人物和支持者必須對各自的行為負責，同時也呼籲大眾停止天馬行空的臆測，以免過多的揣測引起社會不安。

阿都哈密於今天下午3時45分，與國防衛隊首長丹斯里阿芬迪布昂分乘官車離開國家皇宮時，在皇宮門前停車，雙雙下車向在皇宮前守候多時的媒體發表談話。

阿都哈密說，目前局勢和社會安全皆在掌控中；政局動蕩之初，警方和國防衛隊已立刻反應，進行維安工作，因此民眾無需擔憂，可如常活動。

民眾無需擔憂可如常活動

他還說，若民眾想在來臨的周末出門遊玩，可放一百個心，國內安全無虞。

另外，阿都哈密希望各造，尤其是政治人物和他們的支持者在進行政治活動時，務必遵守一切法律條文及負責任，民眾也受促停止發表各種過度揣測的言論。

他指出，有些人在網上的大放厥詞，彷彿他就身在宮中，深知宮中的情況；對此，他已指示刑事調查部採取行動，警方目前也已經開了一個檔案進行調查。

“國家元首在過去3天召見我時，囑咐警方不得鬆懈，持續維安工作、隨時準備應對任何突發事件。”

針對國內政治局勢動盪將有“外援”介入的傳言，阿都哈密說，此事將被視為叛國行為，若發現任何人談及類似的話題，警方將採取行動對付。