否認離間安華與誠信黨 希爾曼希玆萬要求警查

（八打靈再也28日訊）雪州鵝嘜斯迪亞區州議員希爾曼與公正黨前副主席祖萊達政治秘書希玆萬被指遭人誣衊中傷，聲稱他們合謀招兵買馬，密謀離間公正黨主席拿督斯里安華與誠信黨的關係。對此，警方已援引誹謗、通訊及多媒體法令調查此案。

公青團一名34歲從商黨員是於今日凌晨1時44分，針對希爾曼遭中傷一事到鵝嘜警局警方報案，要求警方介入調查。

報案者說，日前有人將一張截圖傳到一個包括他在內，共有254人的公青團WhatsApp群組，截圖內容顯示希爾曼與一名不明人士對話，後者向希爾曼要求500萬令吉作分派給手下（Bebudak），並稱離間安華與誠信黨的議程正在進行中。

“對話內容也顯示，希爾曼當時正在會議中，因此指示對方到老地方與希玆萬會面先領500萬令吉，並叮囑對方刪除所有對話內容，務必謹慎行事。”

他報案時說，他相信有人存心誣衊希爾曼而捏造事實，因此隨後在希爾曼的建議下向警方投報。

另外，事件中另一名主角希玆萬今午2時30分到安邦武吉英達花園警局報案後向媒體指出，他被指控與希爾曼合謀分派500萬令吉招兵買馬，是子虛烏有的事。

他相信此事與現在的政治局勢有關，目的是為了離間安華與誠信黨。不過，希茲萬認為即便政治立場不同，也不應捏造毫無根據的事情誣衊或攻擊他人。

受詢及肇事者這是否意圖攻擊祖萊達時，他不否認對方是要打擊祖萊達有意組建“國民政府”的理念。對此，他促請警方展開調查，揪出幕後黑手。

另一方面，鵝嘜警區主任阿里費證實接獲投報，並指警方目前援引刑事法典第500（誹謗）條文及1998年通訊及多媒體法令第233條文調查此案。