火箭藍眼議員支持阿德里 續任首長守住甲政權

（馬六甲28日訊）甲州受訪的行動黨和公正黨議員證實，他們已簽署最新的法定聲明，支持阿德里出任首長，同時，他們皆表示，依舊堅守支持希盟的立場，不會改變。

另一方面，阿德里今日沒有任何公開行程，記者仍無法聯絡他詢問進一步詳情。

甲州原有15名希盟議員，儘管土團黨退出希盟，但2名土團議員中，仍有一人即拿督諾依芬迪如常上班及出席會議，拿督莫哈末拉菲則神隱多日，而公正黨的敏派議員莫哈末再拉尼不僅缺席會議，也公開批評甲州希盟政府的領導，顯露雙方已產生分歧。

因此，希盟究竟有多少人簽署法定聲明，依然是個未知數。

簽法定聲明人數未知

公正黨州議員魏世德表示，支持希盟的立場非常堅定，也對阿德里的領導非常有信心，並已簽署法定聲明支持阿德里繼續擔任首長。

他說，坊間流言四起，人人都爭著做首長，但他希望同僚不會背叛或離棄希盟，以繼續維持原有的希盟陣容。

他坦言，沒有與同黨的傳聞主角聯繫。

行動黨格西當州議員謝守欽說，509大選大家都抱著希望要投選希望聯盟，截至今天，不管局勢怎麼變，他還是一樣支持希盟。

他說，已簽署法定聲明，推選的首長人選只有阿德里。

他希望接下來這幾天，國家和馬六甲的政治人物都能穩定下來，大家能夠繼續專注在如何發展馬六甲，如何帶動州內經濟和旅遊。

行動黨行政議員劉志良表示，他支持希盟，也支持阿德里的領導。

對於同僚的去向，他則交給人民判斷，並表示議員都是代表希盟在大選中，由人民所選出的議員。

行動黨望萬州議員拿督黃和平說，對於支持希盟、阿德里及簽署法定聲明支持阿德里這3個事項，他的答案都是肯定的。

他表示，今日試圖撥電聯絡兩名希盟議員，對方沒有接電話，他寫了一段心聲給對方，內容大概如下：

“請回來，別走！還記得嗎？我們一起宣誓成為州議員、在爛泥裡打鬧嬉戲、經歷穿著一號禮服等很多的第一次。作為希盟議員，如果我們沒有兌現承諾的話，人民不會原諒我們。

若2名希盟議員與13名巫統議員同在，彼此不同的理念和鬥爭目標，如何能堅持下去？請為國家和人民，也為本身名聲好好思考吧！祈願上蒼指點光明的路。”

行動黨魯容州議員楊勝利說，支持希盟和阿德里，也簽了法定聲明。

他表示，沒有與有關希盟議員談過，也沒有話要說。

行動黨行政議員郭子毅表示，他也簽了法定聲明，支持希盟政府及阿德里的領導。

誠信黨行政議員拿督莫哈末蘇菲表示，他是誠信黨黨員，會繼續與希盟同在，同甘共苦，而他支持阿德里的領導。

他希望所有在第14屆大選中以希盟旗幟上陣及中選的同僚，繼續支持阿德里所領導的甲州希盟政府。

“我們是在希盟旗幟下被人們所選，人民是支持希盟，所以我們必須堅守於希盟同在。”