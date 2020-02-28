曾寄萬元充女兒生活費 青年赴菲找工失聯

（加影28日訊）前年年底獨自飛往菲律賓首都馬尼拉尋找工作的華裔男子，自去年4月突然人間蒸發，迄今音訊全無，其姑丈尋求行動黨萬宜社青團團長李文彬的協助，希望透過媒體尋找其下落。

該名失聯男子何偉浩（35歲），住址為友友花園（Taman Rakan），與越南籍妻子已分開，但尚未離婚，育有1女1兒，7歲女兒由姑姑代為照顧，兒子由在越南的岳父母照顧。據了解，何偉浩為了增加收入，經過接洽前往馬尼拉工作。

他的姑丈賴觀聖（62歲，茶室小販）是在李文彬的安排下召開新聞發布會，希望透過媒體尋找其何偉浩下落，相信仍留在我國的越南髮妻，促其現身解決問題。

賴觀聖指出，自從前年去了馬尼拉之後，前3個月尚有與家人保持聯絡，而且寄了逾萬令吉作為其女兒生活費，過後突然下落不明，而馬尼拉的公司職員聲稱其已離職。

他表示，家人擔心偉浩出了意外，除了向警方報失踪，希望在媒體的協助下，可以找到偉浩。

“偉浩的女兒目前在雙溪龍華小念一年級，尚未申辦兒童身份證。他失踪了，我們擔心他女兒升上中學後，他若還是音訊全無，可能面對問題。”

“他很疼愛女兒，家人相信他不會拋棄女兒，我們都擔心他是否遇到甚麼意外，無人知道。”

他也說，為了偉浩女兒著想，他希望其越南妻現身，若無意撫養，盡快辦理手續，讓家人透過正式程予領養。

李文彬說，他將會陪同賴觀聖前往菲律賓駐馬大使館尋求協助。

另一方面，黃天鴻律師表示，由於女童父母是在我國註冊結婚，報生紙有父母身份資料，若其母親肯現身，是可以解決女童所面對的問題。

他說，假如女童母親不現身，失聯父親持續失聯，家人必須在報案後的7年後，才能通過程序申辦領養，而整個過程需耗費半年至9個月時間，包括福利部對女童生活情況進行家訪至少3個月，然後呈報告予法庭作處理。