柔佛變天 巫統哈斯尼宣誓大臣

（新山28日訊）大馬陷入權力鬥爭亂局，隨著土著團結黨退出，希盟柔佛州政府應聲瓦解，政權僅維持約1年9個月，緊接著呼聲最高的巫統文律區州議員拿督哈斯尼獲委為新任柔州掌門人，成為柔州第18任大臣。

柔佛王室本週四（2月27日）發表聲明宣布柔州希望政府瓦解，指獲得28名州議員支持的新聯盟可組成州政府。

這也意味著，柔佛州在1886年實施州務大臣制度以來，迄今已迎來18任大臣。

不到2年換3大臣

柔佛希盟在柔佛執政時間雖然短暫，卻出了2位大臣，即第十六任大臣奧斯曼沙比安和第十七任大臣薩魯丁。由於政局變化因素，州領導班子更換速度之快，創下了記錄。

希盟在509大選成功推翻巫統在柔佛州政權，首次執政柔佛州。來自土團黨的奧斯曼沙比安於20年5月12日，在新山武吉士林王宮宣誓成為柔州大臣，取代國陣前柔州大臣拿督斯里莫哈末卡立。

不過，也是甘拔士區州議員的奧斯曼沙比安在就任僅11個月後就提出呈辭，惟沒有交代辭職原因。

接任的大臣薩魯丁（45歲）於2019年4月14日宣誓就任。也是武吉哈逢區州議員的他，隨著柔佛王室宣布柔州希望政府瓦解，大臣位子也坐不久，任期僅有約10個月，相信是史上任期最短的州務大臣。

值得一提的是，柔州希盟三黨（行動黨、誠信黨及公正黨）在本週四召開緊急會議，並在晚間表態有三黨全體28名州議員皆支持希盟繼續執政柔州。

由於柔佛州有56個州議席，在兩大陣營皆聲稱各獲得28名議員的情況下，柔佛州立法議會將出現28席對28席的懸峙議會局面。

根據慣例，一位州務大臣若失去州議會的多數信任，就必須卸下州務大臣一職，除非他向蘇丹陛下建議提早解散州議會並獲得御准。

柔佛州每屆州議會的任期為5年，屆滿後會自動解散，但州務大臣可以向蘇丹陛下建議提前解散州議會，解散後必須在60天內舉行選舉。

天猛公王朝算起 柔至今共17任大臣

回顧柔佛州歷史，若從柔佛天猛公王朝時代算起，柔佛州迄今一共有17任大臣，時間軸橫跨134年，經歷了英殖民、日占、馬來亞獨立及馬來西亞獨立時期，政治局勢不斷演變。

柔佛州務大臣從第一任到第六任，皆是由無政黨人士出任，並以世襲為主。從第七任到第十五任大臣，皆由來自巫統的領袖出任，其中以第十四任大臣阿都乾尼從1995年出任大臣，並在1999年、2004年及2008年大選中三度連任，為在任時間最久的大臣（1995年5月3日至2013年5月14日，約18年），其次為第十一任大臣奧斯曼奧沙亞（1967年2月至1982年4月，約15年）。

阿都乾尼於1995年當選為柔佛州實廊州議員並出任柔佛州務大臣。

根據資料，從1947年開始，第七任大臣由巫統創辦人翁嘉化出任以來，就有8任大臣是來自麻坡，其他7任出生自麻坡的大臣包括了：第八任大臣賽益阿都卡迪、第十任大臣哈山友諾士、第十一任大臣奧斯曼沙亞、第十三任大臣慕尤丁、第十四任大臣阿都乾尼、第十五任大臣莫哈末卡立及第十七任大臣薩魯丁。

目前仍在世的前任大臣包括：慕尤丁（72歲）、阿都乾尼（73歲）、莫哈末卡立（61歲）、奧斯曼沙比安（68歲及）薩魯丁（45歲）。