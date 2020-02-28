韓國病例破2千 大邱病床短缺

（首爾、日內瓦28日訊）韓國的新冠肺炎病例今天再增256宗，全國累計達2022宗。新增病例中，有超過一半患者與大邱市新天地耶穌教會有關。大邱市的患者激增，當地出現醫院床位短缺的問題。

大邱是韓國第四大城市，有近250萬人口。大邱市市長權泳臻表示，當地醫院可用床位不足800個，會確保高齡及有長期病患的患者優先入住。截至昨天下午，大邱市只有四百多個確診病人住院，其餘則正在家中隔離，等候入院。政府指，計劃在大邱市提供1600張病床。首爾的醫院亦表示會提供負壓床位，接收確診病人。已在全國指定174所醫院，用於接受確診患者。

病人在家等病床

韓國中央事故處理本部副本部長金剛立指，將為大邱市及慶北的醫療機構提供7.7萬個口罩及4.7萬套防護物品等。

中國駐韓國大使館公布，準備將2.5萬個醫用口罩從首爾中國大使館，運到疫區大邱市，支援當地的抗疫工作。負責運送口罩的貨車上掛有寫上新羅旅唐學者崔致遠名句“道不遠人、人無異國”及“大邱加油！韓國加油！”的橫額。

中國駐韓國大使邢海明表示，中國人民永遠銘記危難時，韓國人民伸出的援助之手。中國外交部發言人趙立堅指，中方願向韓方提供必要的幫助，中韓雙方就此保持著密切溝通。他稱，韓國目前疫情加劇，作為近鄰，中國人擔憂疫情輸入是可以理解的，然而面對疫情，中韓兩國要展現更多守望相助及風雨同舟的鄰里之情。

趙立堅說：“我們不會忘記，韓國總統文在寅強調，中國的困難就是韓國的困難。”

世衛：疫情處關鍵點 促各國迅速採取行動

世衛組織總幹事譚德塞表示，全球的新冠肺炎疫情正處於關鍵點，並警告若受疫情影響的國家不迅速採取行動，情勢恐將失控。

譚德塞說，目前新冠肺炎已擴散至中國以外的其他五十多個國家及地區，有可能演變成全球大流行，若有國家認為不會受到侵襲，將是致命的錯誤。

譚德塞指，中國以外國家的新增病例已連續第2天多過中國，又指“目前我們最關切的是世界其他地區”。他向受疫情影響國家呼籲：“假使你們現在積極行動，就可以遏制病毒，可以防止民眾生病，可以拯救生命。”

東京迪士尼關閉2週

日本東京迪士尼宣布，為防疫情擴大，迪士尼樂園及迪士尼海洋明天起關閉，直至3月15日。隨著上海、香港樂園都因應防疫閉關，迪士尼在亞洲三大主題樂因都暫時停業。

相對東京迪士尼有暫定開園日期，上海及香港迪士尼先後於1月25日、1月26日暫停開放，暫時尚未知何時重開。

迪士尼財務長麥卡錫指，若上海及香港迪士尼樂園將關閉2個月，上海迪士尼樂園將因此損失1.35億美元（約5.7億令吉），香港迪士尼樂園則將損失4000萬美元（約1.7億令吉），合計損失將高達1.75億美元（約7.4億令吉）。