伊朗副總統也確診 禁止中國公民入境

伊朗確診新冠肺炎人數急升，副總統亦受感染，當局宣布禁止中國公民入境。

本周較早前，伊朗衛生部副部長哈里奇也確診感染。伊朗81歲著名教士、駐梵蒂岡前大使霍斯羅沙希昨天也因感染新冠肺炎去世。

伊朗全國31個省中，有20個省有確診個案，當局什葉派聖城庫姆的情況最嚴重。為免疫情擴散，當局宣布所有文化活動以及娛樂場所，要再暫停和關閉多一個星期，全國各地逢周五舉行的穆斯林集體禮拜亦要取消，呼籲國民如非必要不要出門到國內其他地區。

印尼零確診 衛長歸功上蒼護佑

印尼衛生部長再次為該國的檢測程序進行辯護，並說印尼身為世界第四人口的大國沒有確診病例是“上蒼的護佑”。

印尼衛生部長普特蘭托說，當局從懷疑患有冠病的人身上提取了134個測試樣本，但所有結果都顯示是陰性。他說：“如果在現階段所有結果都呈陰性，那麼這就是上蒼所給予的護佑。”普特蘭托還說，當局對2名本周因感染病毒症狀死亡患者進行的檢查也呈陰性。

病毒測試呈弱陽性反應 港疑首宗患者家犬染疫

香港有新型冠狀病毒確診者家中狗隻對病毒測試呈弱陽性反應，無任何相關病症，正接受漁護署密切監察及抽樣化驗。

無證據顯示會傳人

世衛組織先前指出，目前尚無證據顯示家貓、家犬會受到新型冠狀病毒感染，至今並無新型冠狀病毒會傳染給寵物的案例報告。至於是否為病毒變種而傳染給其他動物，暫時沒有案例，意味香港這起寵物犬疑感染新型冠狀病毒的事件，很可能也是全球首例。

香港食物及衛生局長陳肇始強調，現時漁護署未有足夠數據，顯示狗隻如何受感染或發病，亦未有證據顯示會傳播病毒給人。她呼籲養寵物的市民注意個人衛生。

疫情打擊旅遊業 意籲遊客別被病毒嚇跑

意大利疫情嚴重，嚴重打擊當地旅遊業，時尚之都米蘭街頭空空蕩蕩，當局呼籲遊客不要被病毒嚇跑。當地酒店業者說，米蘭的酒店預訂率已經下挫20%。

外長迪馬約說：“誤導消息的散播比起病毒疫情本身，更傷害意大利。國家只有0.1%受到影響。”

重災區倫巴底首府米蘭市週二宣布酒吧、舞廳等場所晚上6時後暫停營業，希望藉著減少居民夜生活，防止疫情擴散，但才執行一天就擋不住居民和業者抗議，翌日取消禁令。為歡慶米蘭重拾夜生活，執政黨之一的民主黨秘書長津格雷迪昨天邀集黨內數名政要到街頭喝開胃酒、吃小點，強調米蘭很安全，民眾大可走出家門恢復正常生活。

博物館免費3天吸客

米蘭市長沙拉在官方社交網站貼出一支“米蘭不停轉”的文宣影片，強調米蘭正是因為“無懼”的精神，每次都能創造奇蹟，這次也不會因為疫情而停擺。

同樣為了展現對觀光安全的信心，佛羅倫斯市長納德拉宣布今起博物館免費3天，以吸引人潮回籠。