柔28議員現身挺希盟 指新聯盟未達簡單多數

（新山27日訊）柔佛州希盟28名州議員團結一致，高舉各自的選區編號，表明全力支持希盟。

希盟3個成員黨的州議員是於週四晚在新山百麗宮酒店召開記者會，以向大眾展示及證實柔州共有28名州議員支持希盟。

柔州希盟副主席阿米諾胡達指出，支持希盟的州議員包括9名來自誠信黨的州議員、14名來自行動黨的州議員，以及5名來自公正黨的州議員。

“這28名州議員都有出席週四晚召開的會議及記者會。”

因此，他說，新聯盟並未能以簡單多數的方式組成新政府。

在柔佛政權事件扮演關鍵角色的公正黨柏瑪尼斯州議員張發虎，除了週四早上表態全力支持希盟，同時也於週四晚上現身這場由希盟召開的記者會。

阿米諾胡達在記者會上逐一念出支持希盟議員的州選區編號，並把預先印有選區編號及名稱的紙張，派發給相關州議員。

潘偉斯也另外使用空白紙張寫上張發虎的選區編號及名稱，交由對方與眾人一同高舉紙張。在場支持者隨即也高喊“烈火莫熄”及“希盟”的口號。

隨著柔佛蘇丹依布拉欣陛下宣佈柔州希盟瓦解，並指有28名州議員支持新聯盟，可組成州政府。

柔州希盟所有州議員即於週四下午3時在新山召開緊急會議。

較早前，據依斯干達城區州議員祖基菲里披露，柔州希盟預計於下午4時召開記者會，但記者守在現場直至晚上8時許，才見州議員在支持者的簇擁下陸續進入會議室。

據了解，柔州希盟是在等候從外州及其他地方到來的州議員，而他們一齊召開會議後，才召開記者會。

出席者尚包括柔佛州立達議會議長蘇海山，他也手握議會常規及州憲法書。

週三下午覲見國家元首 沙拉胡丁趕不及見柔蘇丹

週三來不及趕回新山皇家山覲見柔佛蘇丹依布拉欣陛下的新邦二南區州議員拿督斯里沙拉胡丁，也現身記者會表態支持希盟。

也是誠信黨署理主席的沙拉胡丁說，身為埔來區國會議員的他是於週三上午10時接獲書記處（Jurutulis）的通知，指須前往皇家山覲見蘇丹陛下，但與此同時，他於同天中午12時30分至下午2時期間，也須覲見國家元首。

“我是於週三下午2時才結束覲見元首，即便我當時馬上搭乘飛機或轎車，都不可能趕得及在下午5時前抵達新山。”

對此，他也向蘇丹陛下致歉。

支持希盟的柔州議員名單

◆行動黨

東甲區州議員黃俊歷

柏伶區州議員鄒裕豪

北幹那那區州議員楊敦祥

巴羅區州議員謝奧馬

柔佛再也區州議員廖彩彤

明吉摩區州議員周忠信

永平區州議員周碧珠

士乃區州議員鄭凱聰

帆加蘭區州議員顏碧貞

彼咯區州議員拉瑪克里斯南

利民達區州議員陳正春

士姑來區州議員陳泓賓

士都蘭區州議員曾笳恩

文打煙區州議員黃益豪

◆誠信黨

柯美拉區州議員蘇萊曼

馬哈拉尼區州議員諾哈雅蒂

依斯干達城區州議員祖基菲里

埔來士巴當區州議員達吉烏丁

新加蘭區州議員凱魯丁

巴力安尼區州議員阿米諾胡達

新邦二南區州議員拿督斯里沙拉胡丁

實廊區州議員法依祖安利

馬哥打區州議員莫哈末沙益

◆公正黨

武吉峇都區州議員潘偉斯

聖糢那區州議員莫哈末庫贊

柏馬尼斯區州議員張發虎

地南區州議員哥巴蘭克里斯南

武吉南寧區州議員耶斯魯丁