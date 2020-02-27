蕯魯丁：新聯盟未有名稱 本週決定柔大臣人選

（新山27日訊）柔佛蘇丹依布拉欣宣布新聯盟獲得簡單多數州議員的支持，能夠組成柔州政府後，原任柔佛州務大臣拿督薩魯丁指出，新的州務大臣人選和州政府預計會於本週內誕生。

柔佛希盟政府瓦解後，薩魯丁今天下午5時30分召開記者布會，正式對外發布聲明。

他首先感謝，而他也於今天中午12時入宮覲見蘇丹，確認了支持新聯盟的人數，因此召開記者會宣布新聯盟以簡單多數議席執政柔州。

薩魯丁表示，新聯盟的成員包括土團黨、巫統、馬華、伊斯蘭黨、國大黨及數名人士，惟新聯盟尚未有名稱。

至於大臣人選，他指各黨將進一步討論，目前仍未有定案。同時，也需等候召見甫提呈名單。

詢及如何看待吉打州的土團黨仍留在希盟並保持合作關係，薩魯丁說，今天所做的決定，都是他與黨高層討論後的結果。

至於這討論過程有無與土團黨主席敦馬哈迪討論，以及關於敦馬哈迪返回土團黨，蕯魯丁僅表示，目前所做的一切都是為了盡快組成新的州政府。

詢及這些決定是否與土團黨柔州主席瑪茲蘭商討，薩魯丁表示，這些決定是與黨總裁丹斯里慕尤丁商討。

此外有關柔佛州馬華的情況，薩魯丁說，柔佛沒有馬華州議員，不過新聯盟有華人州議員。

出席記者會者尚有原任柔佛州伊斯蘭宗教事務、農業及郊區發展委員會主席托斯林，柔佛州工程、交通及基設委員會主席莫哈末索里翰等。