3月2日表決新首相 敦馬：國會不獲大多數支持即大選

（吉隆坡27日訊）過渡首相敦馬哈迪指出，國會議員將在3月2日在國會下議院進行投票，以簡單多數票的方式選出新一任首相，無論勝選的是哪一位候選人，他都會給予支持。

他今日公布2020年經濟振興配套詳情後，在記者會上針對首相人選遲遲沒有定案如此回應。

他說，由於國家元首無法從國會議員的宣誓書中確認眾人對於首相人選的意向，因此在過去2天召見了所有國會議員，但依舊無法從中找到一位明顯獲得多數支持的人選。

“陛下認為如今最佳的方式就是回歸國會下議院，擇定國會議員於3月2日在國會投選出首相人選，倘若再無法選出獲多數支持的人選，那麼就需要舉行全國大選。”

他指出，一旦有人在國會獲得簡單多數票的支持，那麼就會成為首相人選，國家元首將會委任對方成為新的首相，後者被賦予權力組織新的內閣。

他表示，新任首相可以自由選擇自己想要的內閣成員，這些成員可以來自任何政黨，也可以來自每個政黨，即便是獨立議員，只要符合資格也能成為部長，這樣便能夠組成一個聯合政府（Unity Government）。

不過，馬哈迪也強調，聯合政府旗下的內閣成員雖然可以來自任何黨，但是在內閣卻不能代表黨。

討論慕尤丁可能任相

詢及他與土團黨主席丹斯里慕尤丁會談的內容，他透露，兩人談了很多課題，也討論了慕尤丁成為首相候選人的可能性，並強調只要有人獲得簡單多數支持就有權成為首相，而他本身也會欣然接受。

“倘若我不是候選人，那麼我就無法成為首相，不管是誰勝出，我都會接受。”

此外，馬哈迪也重申立場，表示自己無法接受巫統成為成員黨，但可以接受已不再是巫統一員的人士加入；至於慕尤丁的態度則較隨意，並有意接受與巫統為伍。

對於重投土團黨懷抱，馬哈迪披露，該黨早在3天前就已經拜托他重新回歸，但他表示需要時間考慮。

“我要求先擱置，因為我需要時間考慮，直到今天我才答應要回歸。”