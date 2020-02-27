承諾未兌現推諉敦馬 劉華才諷林冠英“回勇”

（吉隆坡27日訊）民政黨主席拿督劉華才炮轟財政部前部長林冠英，希盟政府倒台後便將執政時無法兌現大選宣言的責任，推給敦馬哈迪，明顯是在推卸責任，要馬哈迪獨自背負起希盟政府內閣無能之過。

他嘲諷當官時一直都“靜靜”的林冠英，在希盟倒台後“回勇”，突然變得敢怒敢言，甚至敢批評馬哈迪。

“林冠英如今敢說是馬哈迪拒絕兌現希盟大選宣言。在南北大道降低過路費、延長20年合約時，林冠英去了哪裡? 當政府違反關閉稀土廠承諾時，林冠英在哪裡？為何當時不敢出聲？要等到現在才站出來講這些話。還有教育部強行在華小及淡小落實認識爪夷文單元時，林冠英在哪裡？”

他提醒林冠英，大馬政府奉行內閣集體負責制，政府的任何一項決定都必須由內閣集體負責，而馬哈迪身為首相，無視競選宣言承諾有錯，同樣的，行動黨的內閣部長，包括林冠英也難辭其咎。

他說，行動黨與土團黨同樣擁有6名內閣部長，在國州議員人數方面卻遠超土團黨，擁有42名國會議員卻無法在政府內發揮影響力，阻止馬哈迪獨斷獨行。

他質問林冠英，如果希盟政府獲國家元首御准組織新政府，是否能夠保證由公正黨主席安華領導的希盟政府2.0，將會兌現希盟競選宣言內的所有承諾，包括廢除所有大道過路費丶承認統考文憑、關閉萊納斯稀土廠等。