振興配套鼓勵國內旅遊 免稅1千 數碼紅包100

（吉隆坡27日訊）過渡首相敦馬哈迪今午宣佈總值200億令吉的2020年經濟振興配套。

為了振興本地旅遊業，馬哈迪說，政府準備了3大措施，分別是在國內旅遊，個人所得稅可減免1000令吉；其二則是大馬人可以獲得每人100令吉的數碼優惠券，津貼他們國內班機、火車和有牌酒店住宿。

注資1億 增4萬就業機會

馬哈迪說，政府準備1億令吉給人力資源發展基金（HRDF），以便為旅遊業和其他領域增加4萬個就業機會。

“政府鼓勵僱主在經濟放緩時增加投資，提高人力資本的生產力，只要旅遊業在培訓方面的開銷，政府會提供加倍的折扣給旅遊業。”

馬哈迪說，政府繼續為數碼及高科技領域撥款5000萬令吉作為短期課程津貼，預料10萬名大馬人受惠。

同時，豁免酒店和旅行公司繳付人力資源發展基金稅。豁免酒店服務稅。

600元津貼德士旅巴司機三輪車夫

政府也將提供一次性支付600令吉津貼給註冊的德士司機、旅遊巴士司機和載送游客的三輪車夫。

“至於需要依靠就業保險金（SIP）的員工，目前有11億令吉的資金，此外SIP將會增加可索取的培訓費從4000令吉增至6000令吉，再加每日培訓津貼30令吉。”

另外，財政赤字也從原有的3.2%調高到3.4%。

馬哈迪說，在振興旅遊業方面，政府準備了3大措施，分別是在國內旅遊，個人所得稅可減免1000令吉；其二則是大馬人可以獲得每人100令吉的數碼優惠券，津貼他們國內班機、火車和有牌酒店住宿。

其三則是放寬政府機構限制使用酒店的指令。

公積金最低繳納率降至7%

馬哈迪說，最低公積金繳納率從現有的11%降至7%，這意味會員將有100億的現金在手。這項措施即起生效至2020年年杪。

他說，原本5月發放的200令吉生活援助金提早於3月發放。

生活援助金受惠者也會於5月獲得額外100令吉匯入戶頭，50令吉則以電子現金的方式發放。

馬哈迪說，為了減少人民的生活開銷，政府將會採取多個步驟，如國行將會給予農業食物銀行10億令吉，利率為3.75%，鼓勵生產食物的活動，以滿足國內需求及出口。

他說，此外也會撥款1000萬令吉給聯邦農業銷售局（FAMA）作為儲存食物的設備所需，以便價格可以獲得降低。

“政府也會撥款1000令吉給1萬名在電商平台售貨的本地企業家。”