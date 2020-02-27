​被指是政局混亂推手 慕尤丁會見馬哈迪

（布城27日訊）在敦馬哈迪決定重新接受擔任土團黨主席一職後，土團黨總裁丹斯里慕尤丁於下午2時30分到首相署會見馬哈迪，但媒體無從知悉慕尤丁的到來是否與上述原因有關。

被指為造成這次政局混亂“推手”之一的慕尤丁在首相辦公室洽談了整個小時，在下午3時35分才離開首相署。

今天是馬哈迪以過渡首相辦公的第三天，他在早上8時30分乘坐官車抵達首相署辦公。在上午9時20分，原任青年及體育部長賽沙迪抵達首相署會見敦馬。

在賽沙迪離開後，馬哈迪在辦公室內逗留了近2小時，也就是在上午10時30分離開首相署，出發到國家皇宮覲見國家元首。

马哈迪在12时30分左右回到首相署，尔后慕尤丁就现身，在慕尤丁离开后，全国总警长丹斯里阿都哈密跟著抵达首相署。

敦馬夫人探班送巧克力

馬哈迪夫人敦茜蒂哈斯瑪到首相署“探班”，還溫馨的取出巧克力送給媒體，體恤媒體的辛勞。

茜蒂哈斯瑪是在上午10時左右抵達首相署，她在座駕經過保安亭時，還囑咐司機停下讓媒體拍照。

她旋即從車上取出一桶裝滿各式各樣的巧克力送給在場的記者，警衛讓媒體代表前往領取，但攝記為了拍攝到好鏡頭，完全不面理會警方設下的界限，紛紛把手伸入車內，“嚇得”茜蒂哈斯瑪縮回手，抱起一隻老虎公仔做親暱狀，還以嬌嗲的聲音和媒體說，“我們最好跟它做朋友，不是嗎？ ”

貼心的茜蒂哈斯瑪過後不忘叮囑記者好好照顧身體。