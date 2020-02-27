調查報告未出爐 夫婦命案3月30日過堂

（芙蓉27日訊）基於調查報告未出爐，汝來夫婦雙屍命案再度展延至3月30日過堂。

涉嫌汝來老夫婦命案的4名華裔男女被告，今日在第一和第二推事庭過堂，由於尚有報告未出爐，主控官因此宣布案件無法展開審訊，而推事瑪雲則要求盡快完成報告，畢竟案件已經展延多時。

4名被告分別為2名死者的養子陳堅毅（譯音，40歲，股票經紀人）、陳堅毅的妻子林雯怡（譯音，35歲）、郭英豪（譯音，41歲）及禤國周（譯音，37歲），4人分別在謀殺及協助毀滅證據的罪名下被提控。（人名皆譯音）

基於調查報告未完成，因此被告的代表律師一致要求將案件展延至3月30日再審，並獲推事批准。其中一名被告的代表律師拉微妮向媒體證實，目前的調查報告還未出爐，至於報告會否在3月30日之前順利完成和提呈，也無法確定。

除了陳堅毅，其餘3名被告獲准保釋候審，3人今日一早坐在庭內的角落處等候，離開時不約而同以連帽外套、口罩遮臉步出推事庭，快步離開以閃避媒體鏡頭。

4人分別控謀殺毀滅證據

根據控狀，被告陳堅毅被控於7月24日下午4時至晚上7時45分之間，在汝來迪沙美拉迪（Desa Melati) 的一個住宅，即兩名死者的住家，以刀刺死2人。

陳氏分別在第一及第二推事庭，各別面控謀殺吳長華（67歲，退休老師）及陳金裕（73歲，退休工程師），兩項控狀皆抵觸刑事法典第302（謀殺）條文；另3名被告則在芙蓉第一推事庭，在抵觸刑事法典201條文（協助毀滅證據）下面控。