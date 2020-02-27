陳文德：建PDF地點是否適合 無政府狀態誰批執照

（關丹27日訊）拯救大馬主席陳文德感到驚訝和納悶，並質疑萊納斯會選在目前大馬處於“沒有政府”的時間點上，宣布營運執照獲得更新，同時認為原子能執照局（ AELB）一次性批准3年的營運期限做法不恰當。

陳文德在受訪時指出，目前還有許多事情有待理清，因並未有詳細的細則。

他也驚訝及奇怪，為何萊納斯會選擇在目前這個時機公佈這項消息。

“目前還是臨時政府，未有真正政府，在這個情況下公佈消息，到底是誰決定的？審批的信是幾時，日期不曉得，即是在何時批准更新執照？如果是現在，根本沒有政府，代政府沒有這個權力，因此必須確定日期，和由誰來決定批准。”

他表示，從萊納斯的文告可以推測，是由原子能執照局決定，但可靠消息則指是內閣決定，這也證明了就如之前更新6個月執照的決定一樣，再一次在沒有授權的情況下作出這項決定。

是否完整環評報告

“真正由AELB作出決定就是合法的，但也間接證明了第一次內閣批准的行動是非法的。”

他重申，不明白AELB是在什麼理據下，批准萊納斯的營運執照3年，一些疑問也必須向大眾解釋，如萊納斯建議的永久廢料儲存槽（PDF ）是否有諮詢環境局？環境局是在怎樣的情況下，確定所建議的地點適合，有否成立技術委員會，派員實地勘察？萊納斯是否有提呈完整的環境評估報告？

陳文德也認為，AELB一次過批准萊納斯更新執照3年的做法也不恰當，且有越俎代庖之嫌，因建設PDF的地點是否適合應由環境局評估。

“環境局還未確定是否已經批准，執照更新就已經被批，這過於草率，或者是否與有關方面有不見得光的協議？這些都必須交代。”

涉事原能局官員應撤換

陳文德直言，涉及這事件的AELB官員都應該被撤換，因之前已有例子證明他們在黑箱作業，有袒護萊納斯之嫌。

“如果有必要，我們可以提呈證據給有關方面。”

指希盟比國陣更糟

他也指出，沒有向警方投報，是因為這是行政官員的決定，一旦呈交證據，料將會獲得政府說已經調查沒有發現問題。

“這樣就會不了了之，這些官僚作風我見太多了，不想再浪費時間。”

陳文德也直言，希盟政府執政的20個月所做的事情，比國陣時期還要糟糕，以這樣的政府哪還有信任可言。

他希望希盟成員黨能夠成立一個真正屬於人民的政府，而不要把大馬成為獨裁國家。

延長執照司法審核照常

陳文德指出，無論是否更換政府或內閣成員，他挑戰內閣成員議決延長萊納斯營運執照6個月的司法審核將於3月25日如期進行。

“涉及的還是同一批人士，無論他們是否已離職或自動離職等原因，因是要審訊他們當時作為內閣成員所做的決定，而且我們的告狀已經清楚列明涉及的內閣成員。”