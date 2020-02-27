除了南極 6大洲全染疫 世衛吁加快大規模防控

（北京、日內瓦27日訊）中國的新冠肺炎疫情有所改善，但全球多國的確診人數不斷增加，目前已有約40個國家及地區出現病例，除了南極洲外，全球六大洲都有確診病例。世衛組織總幹事譚德塞昨天在日內瓦總部表示，全球的每日確診感染病例昨天超過中國，為疫情爆發以來首見。他強調，所有國家不論是否已出現確診病例，都要為潛在的大流行做準備。

昨天一天內，至少9個國家首次出現確診病例，包括亞洲的巴基斯坦、歐洲的希臘、奧地利、克羅地亞、格魯吉亞、挪威及北馬其頓、南美洲的巴西，以及非洲的阿爾及利亞。

一天內9國首確診

譚德塞指，過去幾天，全球疫情發生了很多變化，顯示出新冠肺炎傳染迅速的特點。其中意大利、伊朗和韓國的確診病例急增，令人關注。他強調，世衛當下面臨最大挑戰之一，是太多受影響的國家仍未與該組織共享數據。

世衛與中國聯合專家團隊領導人艾爾沃德稱讚中國實施嚴格的隔離與防控措施，同時也警告，其他國家“還沒準備好”控制疫情，“你們必須要準備好大規模防控，速度要快”。他警告，疫情可能會持續“好幾個月”。

仍拒絕宣佈“大流行”

譚德塞說，中國境外病例增加促使一些媒體和政界人士要求世衛宣布疫情已成為“大規模流行”，但他認為應先對事實作認真準確的分析，不應太急於宣布。他說，隨意採用“大流行”這詞語，沒有任何實際的好處，反而放大不必要的、不合理的恐懼和恥辱感，以及有顯著風險導致系統癱瘓，這樣亦意味各方無法控制病毒。

世衛組織駐華代表高力昨天受訪時稱，面對新冠肺炎疫情爆發，中國從整體到地方都高度重視，絕不輕敵。不同地區還從本身的疫情現實出發，以不同層次的全民模式控制疫情的發展，這些做法都可以供世界其他地區防控疫情借鏡。他一再強調，不僅一定要積極備戰，而且動作要快。

“鑽石公主號”船員獲准下船

仍然在日本橫濱港的“鑽石公主號”郵輪，週四中午開始安排職員下船，預料整個行動需時數日。獲准下船的職員，即使無出現徵狀，仍然要到指定住宿設施，接受14天觀察，之後檢測結果呈陰性，才獲准離開日本。