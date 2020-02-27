疑遭解僱含恨在心 美鎗手闖酒廠殺5人

（密爾沃基27日訊）美國威斯康星州密爾沃基一家釀酒廠昨天發生槍擊案，包括槍手在內，至少6人死亡。有報導指，51歲的槍手是該公司一名前僱員，最近被解僱。

槍手據報在當地時間下午2時左右，拿著一把裝有滅聲器的手槍，進入摩紳庫爾斯釀酒公司（Molson Coors）廠房總部其中一棟大樓行兇，其後朝自己開槍自殺。據報，槍手相信是偷走了另一名員工的通行證進入廠房。當時，園區當時有超過1000名員工。

槍手自戕身亡

摩紳庫爾斯釀酒公司前身是米勒釀酒廠，及後被收購。該公司去年10月宣布進行大規模架構重組，外界估計會裁減400至500個就業職位。事發的釀酒廠區包括辦公區域和釀酒設備，當時有員工一起關在辦公室裡，透過訊息向廠區外的家人求援。報導指，公司當時陸續發送了好幾則簡訊和電子郵件，警告廠區裡的員工，在園區4號樓的2樓樓梯間或附近有槍手，通知員工找尋安全的地方躲藏。

密爾瓦基市警察局長莫拉萊斯告訴記者，這起槍擊案未涉及任何公眾。執法人員持續在園區各棟建物搜查，他補充表示，他們認為已經死亡的槍手在此案中獨自行動。

密爾瓦基市長巴列特稱這起槍擊案是“無法言喻的悲劇”。他表示，對員工而言，這是可怕的一天，對任何人也都是非常艱難的一天。

總統特朗普在白宮的記者會上，向死者家屬致以慰問，形容事件可怕。