拉高防疫層級 特朗普委彭斯任總指揮

美國總統特朗普宣布，委派副總統彭斯擔任防疫總指揮，統領美國的抗疫工作。白宮並要求國會撥款25億美元（約105億令吉）資金，用於治療和研發疫苗等。

美國至今有60宗確診病例，大部分都是“鑽石公主號”郵輪撤走的乘客。特朗普在白宮舉行記者會談及疫情形勢，強調疫情對美國國民構成的風險非常低，當局已經為疫情一旦擴散做好準備，勸請民眾毋須恐慌。

特朗普又表明，不排除需要對重災區韓國或意大利採取入境管制措施， 但目前不是時候。

責怪電視台誇大疫情

較早前，特朗普在推特發文炮轟有線電視新聞網絡（CNN）及美國全國廣播公司網絡電視（MSNBC）誇大疫情危機，引致金融市場震盪。

他說，CNN和MSNBC“盡其所能將（新冠肺炎疫情）塑造得有多壞便多壞”，但他重申“美國好得很！”

美疑首現社區爆發

美國疾控中心說，美國出現首宗未能確定感染源頭的病例，患者住在加州北部，最近並無外遊，或者接觸已知的確診病人。當局正追查患者所住大廈內其他住客的狀況，了解感染源頭。

意病例增至470宗 多國限制意人入境

意大利新型冠狀病毒疫情繼續擴散，過去一天新增147宗確診，累計增至470宗，12人死亡。政府全面禁止北部多個地區的體育比賽和公眾活動，直至下月。鄰國希臘、北馬其頓等歐洲國家亦首次出現確診病例，患者近期都有到過意大利。

目前，已有廿多個國家對意大利採取限制入境、包括暫停航班及要求國民避免前往意大利。

英最壞打算 50萬人死

鑒於歐洲多個國家失守，英國一份政府報告預測，如果歐洲疫情出現大爆發，最壞情況下英國全國可能有80%人受到感染，並導致50萬人死亡。政府發言人回應時指，當局有必要為每個可能性作準備，但並不代表當局預期這種情況會發生。

英國多所學校呼籲曾到意大利度假的學生，回國後要居家隔離14天才可以回校。

中東疫情惡化 沙地禁麥加朝聖者入境

新冠病毒全球肆虐，多個中東國家相繼出現確診病例，為防止疫情擴散，沙地阿拉伯宣布，將暫時禁止穆斯林朝聖者入境，包括聖城麥加及清真寺。

麥加是伊斯蘭教最神聖的城市，每年吸引約300萬穆斯林前往朝聖。盡管沙地阿拉伯目前是零確診，但隨著鄰國一一淪陷，發生疫情的風險越來越高，為防止疫情擴散，沙地外交部宣布，暫停發出前往聖城麥加的簽證，同時禁止來自疫情國家的旅客入境。

不滿文在寅抗疫失當 88萬人聯署支持彈劾

韓國民眾因不滿政府對抗疫情不力，發起網上連署運動，要求彈劾總統文在寅，截至昨晚有超過88萬人簽名支持。

韓國近日確診人數迅速上升，部分民眾不滿文在寅政府處理危機的能力，批評多針對文在寅政府對中國人的入境禁令不夠徹底，沒有對中國全面封關。網上請願書說，盡管有多個國家及地區對中國實施入境禁令，但韓國政府仍然不願意跟進，僅限制在2周內有到過湖北省的人入境。請願者說：“觀乎文在寅處理疫情的手法，就好像眼前這個是中國總統，而非韓國總統。”請願者又批評，國內口罩價價飆升，總統卻向中國提供300萬片口罩。

多國陸續對來自韓國的旅客採取限制措施，日本禁止來自大邱市及慶尚北道的人入境，韓國傳召日本駐韓大使富田浩司，要求日方撤回決定。日本則稱，這是保護國民安全的必要及最小的措施。

韓國副外長金健就與中國駐韓大使邢海明會面，就中國有地方政府隔離來自韓國的旅客表示擔憂。邢海明指，中方此舉並不只針對韓國公民。

日現首宗二度確診個案

日本出現首宗二度確診感染新型冠狀病毒個案。

該名四十多歲女患者是大阪一名導遊，上月曾接觸來自武漢的旅行團，月底確診感染病毒。她於本月1日康復出院，於本月19日感到喉嚨痛和胸痛再求診，之後再確診感染病毒。

據報，她出院後都有戴口罩和留在家中，沒上班和沒接觸任何人，現時正接受隔離治療。當地官員指，患者二度感染可能是殘留體內的病毒增加，但亦不排除她再次被傳染而復發。