警告勿騷擾女友 男子校門前踹學生

（大山腳27日訊）16歲中學生疑騷擾同校女同學，結果在校門前候車亭遭女同學男友掌摑及踹踢，以示警告。受害男同學回家後沒有告訴家人，直到母親從網上瘋傳的視頻，看見兒子竟遭人掌摑及踹踢，憤而報警捉人。

民眾拍下案發過程的視頻，昨日開始在網上傳開，地點是在大山腳一所國中的校門口候車亭。威中警區主任慕斯達法警監證實，警方於本月25日已接獲受害學生母親的投報。

慕斯達法今日在文告中說，本月20日下午大約2時，身穿校服的受害同學，正在候車亭等候母親接他放學。這時，一名陌生男子突然前來拉扯其校服和書包，男子一名同伴則在摩多上等候。

陌生男子警告受害者勿再騷擾其女友，否則將會對他不利。之後，男子便掌摑受害者及用膝蓋踢其腹部，受害者的臉部及腹部感覺一陣疼痛。

“警方調查顯示，上述糾紛是因男事主（16歲男同學）騷擾同校的女同學，即男嫌犯（陌生男子）的女友而起。嫌犯也獲知男事主曾經用箱子丟向女友身體，令他怒火中燒，於是找上了男事主。”

他透露，16歲嫌犯是在大山腳另一所國中求學，他當天放學後回家換下校服，便赶到男事主的學校前找他，問了對方幾個問題後便動手打人。

事後，男事主沒有將事情告訴母親，直到母親從視頻中看到兒子被打的經過，於是到警局報案。

慕斯達法指出，警方昨日下午約4時15分，在百利鎮逮捕16歲嫌犯，及取走他案發時身穿的衣服。之後，男嫌犯在警方保釋下獲釋。