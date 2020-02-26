火箭：兌現希盟宣言 捍衛民托推舉安華

（吉隆坡26日訊）行動黨指出，由於敦馬哈迪計劃組成的“團結政府”內閣，將包括巫統和伊黨的國會議員，以及包括促成當今危機的議員在內，希盟才決定支持和推舉拿督斯里安華成為第八任首相。

該黨指出，本月25日，馬哈迪獲得了所有政黨議員，表態支持他續任相位，這時候馬哈迪則計劃成立一個“以個人議員為考量的團結政府”，意味只有敦馬擁有決定權，在組閣事宜，行動黨及其他的政黨都不會受諮詢。

該黨今晚發表文告指出，明顯的，這樣的內閣是敦馬的政府，不是希盟政府，這將導致希盟宣言無法兌現。

文告說，週二（25​​日）希盟邀請馬哈迪出席希盟主席理事會會議，以進一步商討他想要組建的內閣事宜，但他拒絕出席。

“因此，希盟3黨領袖在該主席理事會會議上，議決捍衛人民所給予的委託，以及兌現希盟的承諾，我們決定推舉安華成為希盟的首相。”

在題為“希盟是如何達致推舉安華為首相”的文告指出，本月23日，馬哈迪拒追隨拿督斯里阿茲敏阿里及土團黨，因他們要與巫統和伊黨的組建新政府。

“為表達議，馬哈迪於24日辭去首相的職位。行動黨感謝馬哈迪捉緊原則的立場，即是堅拒與貪腐的巫統為伍，所以行動黨表態支持馬哈迪繼續擔任希盟政府的首相。”

行動黨吁請馬來西亞全民，支持安華成為第八任的首相，除了遵重人民在第14屆大選所給予的委託，也確保國家繼續邁向邁向穩定。