舉牌抗議馬大校長被控 黃彥鉻不認罪

（吉隆坡26日訊）不滿馬大校長拿督阿都拉欣在馬來人尊嚴大會發表的言論，黃彥鉻因此於去年在畢業禮上舉牌抗議，結果今日在蓄意侮辱及破壞公共安寧罪名下被控，他否認有罪，獲準以3000令吉保外候審。

被告在通譯員讀完控狀後，否認有罪。

根據控狀，被告被指於2019年10月14日上午約10時，在馬大DTC大禮堂舉行的第59屆畢業典禮上，故意羞辱馬大校長拿督阿都拉欣，讓人遷怒於阿都拉欣和典禮的嘉賓，而他明知道有關憤怒情緒會破壞公共安寧。

被告是在《刑事法典》504（蓄意侮辱及破壞公共安寧）條文下被控，一旦罪成，可以被判處坐牢2年或罰款或兩者兼施。

罪成可監2年或罰款

主控官蘇菲安副檢察司以被告是在官方儀式犯下罪行，行為涉及公眾利益，建議法庭讓被告以1萬令吉保外，並藉此確保被告準時出庭，以及不會犯下相同錯誤。

他也建議附帶擔保條件，即被告必須由一名馬來西亞籍人士擔保，同時需要定時前往警局報到。

不過，被告代表律師拉傑斯不同意控方的說法，並指對其當事人而言，是毫無根據的控狀，建議撤銷控狀。

他說，在《刑事法典》504條文下，被告是可以在無需保釋金的情況下被保外。

“我的當事人是一名土木工程系畢業生，考獲二等一級學位，在這之前不曾被逮捕，也沒有犯罪前科。而且被告也配合警方，在被警方傳召錄口供時，準時前往，今日也準時出庭。”

3千保外3月26過堂

他也不認為，已經從馬大畢業的被告會重犯。

推事法蒂亞娜最終允許被告以3000令吉保外，並擇定3月26日過堂。

拉傑斯過後在法庭外說，辯方將會向總檢察長提交陳情書，要求撤銷控狀。

他表示，黃彥鉻是於2天前接獲警方通知於今日出庭面控，因此他對黃彥鉻突然在政局動蕩的情況下被控，質疑不知道背後是否存有政治目的。

黃彥鉻的另一名代表律師是陳偉旭。馬來西亞司法和團結行動基金會（MAJU）創辦人西蒂卡欣是本案的觀察律師之一。

政局動盪時間點被控 黃彥鉻：疑有人做手腳

對他在政局動蕩的這個時間點被控，黃彥鉻懷疑是否有人在背後做一些手腳，趁虛而入，對他秋後算賬。

他在法庭外受訪時，不認為他在這事件上有做錯，因此要求總檢察署就他被控作出回答。

他說，他在這起發生於大學的事件中，之後並沒有受到校方紀律行動對付，也獲得大學畢業文憑。

籌足保釋金

“我是在行使人民的權益，在憲法保障下擁有言論自由。”

“我不認為我有做錯，因此我質詢總檢察署，他們需要回答。”

黃彥鉻透露，他於週一早上接獲警方來電，告知要於週三出庭面控，基於當時的時間點，他不認為是一個巧合。”

“我認為，我們必須要非常小心這個東西。”

他表示，他的感覺是有一群人正在為這個“後門政府”鋪路，然後就要開始對政治利益分子的迫害。

因此，他認為，倘若“後門政府”不小心成真，對公民社會而言，相信是一個災難，也會破壞馬來西亞的民主與法治。

“（這群人）甚至會脫罪，然後把一些異議分子全部控上庭。”

詢及早前為他籌集保釋金而發起的“一人十元，聲援彥鉻”眾籌運動，黃彥鉻說，已經籌集足夠的數額繳付保釋金，也非常感謝幫助他的人。

他說，眾籌運動已經結束，民眾無需再為此捐款。

黃彥鉻也是馬大新青年前主席；他於週二發文告，宣布他與馬大新青年發起“一人十元，聲援彥鉻”眾籌運動，以籌集保釋金。

隆雪華青：行使言論自由權 促總檢長撤控黃彥鉻

隆雪華青要求總檢察長丹斯里湯米湯姆斯行使《聯邦憲法》第145（3）條文所賦予的權力，馬上撤銷學運領袖黃彥鉻的控狀。

黃彥鉻日前在臉書揭露，他因涉及畢業典禮舉牌抗議校長事件被控上吉隆坡法庭。

隆雪華青今日發表文告指出，黃彥鉻在畢業典禮的舉牌抗議行為，是行使《聯邦憲法》第10條文及《世界人權宣言》第19條的言論自由權。

“再言，有關抗議行為並沒有打擾畢業典禮的流程。”

隆雪華青說，根據黃彥鉻的揭露，副檢控官援引《刑事法典》第504條即故意侮辱、蓄意破壞安寧提控他，他們認為有關提控是惡意的，並對副檢控官的提控動機提出質疑。

“湯米湯姆斯在2018年受委為總檢察長時曾做出承諾，會停止選擇性提控，會做正確的事、說出真相和協助政府改革司法機構。因此，我們要求總檢察長徹查是哪位副檢控擅自打壓人權。”