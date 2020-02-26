【納吉世紀審訊】第8證人：我被劉特佐欺騙 不知SRC全權屬公司

（吉隆坡26日訊）前首相拿督斯裏納吉涉及SRC洗錢案辯方第八證人拿督羅斯曼阿都拉指出，他是在被反貪會逮捕及盤問時，才從官員口中得知SRC國際公司是政府全權擁有的公司以及大馬銀行的賬戶屬於納吉。

他說，反貪會懷疑他是涉及SRC公司及納吉賬戶資金轉賬的同謀。

於是，他向調查官解釋，劉特佐是指示及導致轉賬的人物，他是被劉特佐欺騙，而且不知道SRC是政府全權擁有的公司，以及涉及交易的大馬銀行賬戶屬於納吉。

羅斯曼是Putra Perdana Construction私人有限公司集團董事經理，他今日在辯方律師法漢的引導下念出證詞時說，2015年7月24日他被反貪會官員逮捕時，感到非常震驚及疑惑，被扣留4天接受調查後便獲釋。

重大決定諮詢劉特佐

“28日獲釋後，我嘗試聯絡劉特佐、Jerome Lee及其他兩人，但沒人回應。

他說，他被逮捕及扣留，得知1億7000萬令吉的轉賬情況後，暗中感嘆劉特佐是熟練及有效率的騙子。

他表示，他在收購Putrajaya Perdana Bhd（PPB）集團時，只是和劉特佐交易，而劉特佐在2014年及2015年期間，在PPB集團並沒有正式職位，然而，對方卻在2011年至2014年期間讓他認為，對方透過UBG公司控制PBB集團。

他補充，劉特佐也是唯一給他指示的人，而他在做出重大決定時也會諮詢劉特佐，當時他沒有理由質疑劉特佐。

“Jerome Lee是在2014年3月28日受委為PPB董事，同年10月1日受委為執行董事，這項委任是在劉特佐的指示下進行，因此我認為Jerome是劉特佐的人選。”

他說，由於當時劉特佐掌控PBB集團，因此他遵從對方的指示，開設PermaiBinaraya有限公司（PBSB）的銀行帳號，並和Jerome成為賬戶的授權簽署人。