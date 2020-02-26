逼議員宣誓防跳槽？ 森大臣：沒這回事

（芙蓉26日訊）坊間傳聞指森州大臣拿督斯里阿敏努丁為了避免森州政權隨著希盟瓦解而變天，於週一（24日）召開的緊急會議上，要求森州希盟議員簽署“效忠法定聲明”（SD），而此事遭到阿敏努丁駁斥，聲稱對森州希盟政權有信心。

據悉，森伊斯蘭黨領袖放話，指有2至3名希盟議員將會“跳槽”，為了防止有關現象發生，阿敏努丁在周一的會議上要求議員宣誓效忠。

阿敏努丁今日主持會議後，在記者會上接受媒體詢問時指出，這只是個人的揣測，因為宣誓效忠必須有律師和宣誓官在場見證，但是當天的記者會上沒有這些人出現。

籲伊黨勿製造破壞

“希盟的議員都是通過人民手中的一票選出，是人民授權讓希盟擔任政府，因此我相信希盟議員不會出現背叛人民的意願。”

他說，合作上固然會有不合的意見，但不應該出現背叛，而大家也有目共睹，因為一些人的背叛，導致今時今日的政治動盪出現。

他也呼籲伊斯蘭黨應該要向前看，勿因為沒有其他的工作而企圖製造破壞。

傳拒簽支持阿敏努丁意向書

消息指出，當天要求籤署的不是“效忠宣誓書”，而是“支持阿敏努丁為森州大臣”的意向書。這份意向書的簽署，有指是森州最高統治者所提出和要求，以了解希盟議員的意向。

消息聲稱，有關意向書是阿敏努丁與議員召開緊急會議時，“事先”由助理放在會議桌上，但大部分議員對意向書的出現感到疑惑，故有所保留而不簽。

同僚也不願支持

消息還說，當時出席的議員雖然有註意到意向書，但大多數都選擇視而不見，因此被詮釋為阿敏努丁的地位可能因為希盟瓦解而受到動搖。

同時，消息也提到，在場出席且不簽意向書的議員都認為，在政壇動盪期間，友黨議員之間的“信任”若建立在一紙之上更顯不堅固，因此覺得只要現身支持就已足夠，意向書根本多此一舉。

不過，也有消息指出，阿敏努丁基本上雖然獲得行動黨的擁護，但是在公正黨同僚之間有嫌隙，也有人對州務大臣一位覬覦多時，因此同僚也不願簽署意向書，希望趁此動盪將阿敏努丁拉下馬。

土團縣市議員職務終止

針對受委土團黨縣市議員被封殺，阿敏努丁證實，所有受委的土團黨縣市議員以及協調員職務已於昨晚（25日）起終止，而土團黨代表所擔任的村長則維持。

他指出，縣市議員和協調員因涉及和討論有關州行政、財政和政策範圍，基於目前土團黨已經宣布退出希盟，而森州仍然是希盟執政，所以認為在州行政上有必要禁止土團黨代表的參與。

暫不填補空缺

他補充，森州土團黨協調員共有6人，而縣市議員方面則有大約9人。

森州秘書辦公室是於昨日發出公函，內容聲明州政府禁止所有土團黨的縣市議員參與任何地方政府的議會，直到另行通知為止。

“但是政治局勢不斷在變動，所以土團黨目前所留下的空缺，暫不會作出填補或其他打算。”

芙市廳抽出土團代表名單

森州城市和諧、房屋、地方政府及新村行動理事會主席張聒翔稍後指出，森州共有7各議會，土團黨縣市議員分配包括芙蓉市政廳2人、波德申2人、林茂3人、日叻務5人、瓜拉庇勞3人、淡邊4人、仁保4人。

他指出，目前只有波德申市議員和淡邊縣議員未宣誓，而芙蓉市政廳共有24名州議員，本來有3名土團黨代表，2人已經宣誓，另一人則在未宣誓的14人名單中。

不過，他補充，芙蓉市政廳已經將土團黨代表在名單中抽出，新一批市議員只有13人，並會在近期內宣誓。

“芙蓉市政廳最新市議員名單共有21名市議員，包括行動黨9人、公正黨8人和誠信黨4人，其餘3個空缺是土團黨代表。”