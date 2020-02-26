要親自了解挺誰 柔蘇丹召見56州議員

（新山26日訊）柔佛蘇丹依布拉欣今午召見州內56位州議員，親自了解他們是支持希望聯盟抑或新聯盟。

今午2時，在皇家山（Bukit Timbalan）一對一地向州議員了解他們支持的陣營；不管是支持希盟還是新聯盟的州議員，過後在面前簽署法定聲明。

今午1時左右，柔佛州的56位州議員陸續抵達皇家山。

所有進入皇家山的車輛，都得在入口處搖下車窗，讓荷槍的御林軍檢查坐在車上的人士，進入後也得把車停在旁，讓御林軍檢查車內，包括後車廂。

據觀察，州議員的轎車在皇家山外排隊，車龍一度延伸整條皇家山路（Jalan Bukit Timbalan），讓御林軍檢查車內。

於今午2時44分，親自駕駛紅色的勞斯萊斯運動休旅車駛入皇家山。

柔佛州務大臣拿督薩魯丁的官車也於下午2時53分，在交警開路下快速駛入皇家山。

下午3時左右，已覲見的州議員陸續離開皇家山，惟部分州議員不願停下車子接受記者訪問。

柔佛王儲東姑依斯邁的座駕，於下午3時21分駛入皇家山入口。

與王儲於下午5時零8分離開皇家山。

阿米諾：詢問支持哪個陣營

柔佛州教育、衛生和人力資源委員會主席兼巴力安尼區州議員阿米諾胡達覲見蘇丹後，在皇家山外接受媒體訪問時說，覲見過程順利，詢問所有州議員支持希盟或新聯盟。

他說：“是想知道所有州議員支持哪個陣營。我也預計聯邦的政治危機一旦解決，柔佛州的情況也會明朗。”

柔佛州房屋、通訊及多媒體委員會主席兼依斯干達城區州議員祖基菲里感謝，主動協助解決柔佛州的政治危機。

他表示，覲見的過程順利，只問他支持哪個陣營，而他的答案是希盟。

文律區州議員兼巫統柔佛州主席拿督哈斯尼覲見蘇丹後，呼籲各方尊重今天的結果，因為這個結果是經過正確、民主的方式達成。

他仍對國陣掌握足夠議席以執掌柔佛政權充滿信心，並相信州政府將宣新政府的成立。