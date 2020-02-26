希盟3黨轉態 支持安華任相

（八打靈再也26日訊）之前表明支持敦馬哈迪的希盟3黨，今日向國家元首表態改擁公正黨主席拿督斯里安華當第八任首相，臨時轉態也讓協議出現峰迴路轉。

據了解，希盟3黨即公正黨、行動黨及誠信黨已達成共識，投選安華接位為下一任首相。

3黨支持安華任相

國家元首今日繼續在國家王宮接見139名國會議員，公正黨39名議員在主席拿督斯里安華的率領下，坐著雙層開蓬巴士進王宮。

在中午1時許，公正黨總秘書賽夫丁在王宮門口外受詢及覲見元首的情況時透露，直接了當的說提名首相人選來自公正黨。

“我們向元首表明了心儀的首相人選。我們在簽署的文件上注明（首相人選）。”

公正黨一名議員也透露，39名公正黨議員是投選安華當首相。

藍眼39議員挺安華

公正黨總財政陳儀喬也明確表示，公正黨的立場就是支持安華成為第八任首相。

被開除的公正黨署理主席兼原任經濟事務部長拿督斯里阿茲敏前天率領另外10人退黨後，公正黨從50名議員減少至39人。

消息說，希盟3黨臨陣改態，主要是無法接受敦馬哈迪堅持要成立聯合政府 。

“這本來也是希盟的共識，當第七任首相辭職，第八任就是安華。

火箭42國會議員投選安華

行動黨今午12時在行動黨總部召見所有國會議員，匯報最新的政局進展。該黨在下午進王宮覲見國家元首。根據一名出席匯報會的議員透露，該黨42名國會議員也是投選安華為下任首相。

行動黨在下午1時10分結束會議後，一眾人上了巴士準備前往國家王宮覲見國家元首。行動黨“大軍”是在下午1時42分抵達國家王宮2號門，並允許攝影記者上巴士拍照，但沒有發言。

若希盟3黨轉態 安華將獲97人支持

若希盟3黨轉態的消息屬實，安華能獲得97人支持，即包括39名公正黨議員、42名行動黨議員、11名誠信黨議員，及5名轉投安華陣營的其他政黨議員。

至截稿時，尚未表態的政黨包括沙巴民興黨（9席）、沙民統（1席）及退出公正黨的阿茲敏派（11席）以及沙巴團結黨（PBS）、人民團結黨（PBRS）、國家團結黨（STAR）各一席。

藍眼支持者宮外造勢

公正黨的國會議員在黨主席拿督斯里安華的率領下，在上午10時40分，乘坐吉隆坡Hop On Hop Off雙層觀光巴士到達，一行人同時高喊“烈火莫熄”口號。

在國家王宮外約有50名公正黨支持者，手持公正黨旗幟為該黨和希盟造勢。

較早前，公正黨官方臉書專頁上傳了2張照片，並寫道全體議員都準備出發到國家王宮了，並寫道：“但願能得到為了人民利益的最好結果。”

第一張照片是公正黨全體議員，包括公正黨主席拿督斯里安華及原任副首相拿督斯里旺阿茲莎等人到國家王宮前開會的大合照。

另一張則是一批公正黨議員在露天雙層巴士的自拍合照，所有人看起來都非常開心。

安華及旺阿茲沙在離開國家王宮時，也搖下車窗向媒體揮手示意。安華當時看來正在打電話，並無向媒體發言。

國家王宮外的支持者情緒激昂高喊：“推翻叛徒！烈火莫熄！”而其他數名公正黨國會議員，也乘坐與早上同一輛巴士離開。

公正黨宣傳主任山蘇向支持者發言表示，“希盟國會議員今天已覲見元首，並表達了我們的立場。”

元首將與馬來統治者商討

根據消息，國家元首蘇丹阿都拉陛下將召集所有馬來統治者前往國家王宮商討，以決定是否解散國會閃電選舉，或委任新首相以穩定國內政局。

預料元首陛下會在今晚做出決定，包括選出新首相或者宣布解散國會。