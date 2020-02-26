UCSI民調：0.9%加入欺凌 半數人願護網霸受害者

（吉隆坡26日訊）UCSI民調研究中心一項調查顯示，過半吉隆坡人願意保護網絡霸凌受害者。

在接受調查的974名受訪者中，有520人表示願意保護網絡霸凌受害者，但更令人驚訝的卻是，有0.9%受訪者表示，他們會加入霸凌的行列。

這項於2月1至21日期間進行的民調指出，約半數（50.8%）受訪者表示會私下安慰受害者，45.1%受訪者則表示將停止欺凌行為。

另外，29.6%的受訪者表示他們會告訴朋友或父母，13.7%的受訪者則說會採取報復行動，以及12.7%受訪者表示面對網絡霸凌他們什麼都不會做。

21.5%裝作若無其事

儘管如此，調查顯示，約半數受訪者表示對網絡欺凌事件感到不安，48.7%受訪者則表示會就霸凌事件報警。

同時，40.8%受訪者表示他們會向信任的人傾訴，21.5%受訪者則表示會裝作若無其事。

UCSI民調研究中心首席執行員諾帕頓呼籲政府緊急處理網絡霸凌有關的問題。

他認為，政府不僅應發起一場反對網絡欺凌的抗爭，還應對民眾尤其是父母進行教育，如此才能保護兒童和青少年。

他也敦促民間組織展開有效的反網絡霸凌運動，以防止網絡霸凌事件在馬來西亞發生。

這項調查的抽樣誤差為4.5%左右，欲知更多詳情，歡迎登錄UCSI民調研究中心官網：www.ucsipoll.org，或撥電0111-8857662，或電郵至[email protected] 。