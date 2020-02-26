次批武漢撤僑 66大馬公民全無症狀

（芙蓉26日訊）第二批“武漢撤僑行動”從中國武漢獲准返馬的66名大馬公民及配偶，於今晨6時45分飛抵吉隆坡國際機場，並在接受初步身體檢驗後，再被送往“臨時隔離中心”，即森州汝來恩斯德鎮高等教育領袖學院（AKEPT），展開14天的隔離期。

今日凌晨1時45分從武漢天河國際機場飛抵吉隆坡的亞航專機AK8265班機，飛行長達4小時30分，並於今晨6時45分抵達吉隆坡國際機場後，該航班共有66人，其中包括13名亞航機組人員、9名大馬政府機構代表、2名駐北京馬來西亞大使館官員，其餘乘客則是從武漢返馬的大馬公民及配偶。

這也是我國政府展開次輪“武漢撤僑行動”，據國家天災管理機構（NADMA）總監拿督莫達拉曼召開記者會指出，本輪共有75人向馬來西亞大使館進行登記，卻在臨行前，有6人因身體不適而被拒絕登機，另有2人因工作原因無法犯法；還有1人則因交通問題無法抵達機場，以致最終成功返馬的實際人數只有66人。

班機於今晨準時抵達國際機場，隨後由國家天災管理機構派出專巴，停泊在飛機旁，所有乘客分乘2輛巴士，直接被送到與機場毗鄰的國家天災管理機構，進行初步身體檢驗，確認返馬公民沒有出現新冠肺炎（Covid-19）症狀後，再被送至AKEPT進行長達14天的隔離監察。

暫無第三次撤僑計劃

莫達拉曼披露，我國至目前為止已安排了2次撤僑行動，基於僅剩在疫區（武漢）的大馬公民不多，政府暫未有“第三次撤僑行動”的計劃。無論如何，如果成功返馬的大馬公民被發現出現新冠肺炎的初步症狀，將立即被送往臨近的芙蓉端姑查化醫院或雪州雙溪毛糯議員醫院接受詳細檢驗，至於其他返馬公民則在臨時隔離中心完成14天的隔離，並且沒有新冠肺炎症狀，才獲准各自返回家園。

莫達拉曼也讚揚第二次展開的武漢撤僑行動非常順利，因當局汲取了首次撤僑行動的經驗，顯然這次參與的所有醫護團隊、消拯人員及其他支援單位，更系統化及有秩序地完成所有檢驗程序，令整個防疫工作更完善及全面。

另一方面，負責這項撤僑行動的行動指揮官法漢受詢時披露，本次的撤僑行動中，共出動287名各單位人員，參與單位包括116名消拯人員、75名衛生局官員、6名亞航工作人員、17名大馬機場控股有限公司（MAHB）工程師、50名警員、16名航空保安隊（AVSEC） 成員、6名國家天災管理機構人員及1名天災特別拯救隊（SMART）成員。

穿“太空裝”嚴陣以待

儘管我國的疫情並不嚴重，加上有過第一次行動的經驗，但當局對這次撤僑行動仍嚴陣以待，從凌晨時分開始作好準備，包括檢查所有儀器，而為了確保醫護團隊的安全，所有參與行動人員皆穿上“太空裝”及佩戴N95口罩，以防水膠紙綁緊手套及衣物，避免皮膚外露，所有程序也一絲不苟的完成。

由於新冠肺炎可透過空氣傳播，為此，當局也要求媒體嚴謹遵守採訪守則，包括限制媒體自由行動的範圍，確保與返馬公民保持至少100公尺的安全距離。

大約清晨7時15分開始，被層層醫護罩包裹得密不透風的大馬公民，被分成2批陸續載至國家天災管理機構，在醫護人員的指示下，等待接受檢驗。

據了解，所有公民需在首輪檢驗時，將所有隨身物品、行李包括身穿衣物進行消毒，再填寫醫療問卷，完成體溫探熱後，才重新返回巴士等待前往臨時隔離中心，至於他們的衣服則會事後送回隔離中心。

整個檢驗過程不足2小時，全機人員完成所有身體檢驗程序，眾人在上午9時50分抵達監察中心，展開為期14天的隔離監察。