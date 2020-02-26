巫伊領袖：不應怪我們 希盟瓦解因同床異夢

（瓜拉吉賴26日訊）伊黨與巫統領袖在“全民共識”政治講座會上齊聲表示，希盟瓦解及政變，不應歸咎於伊黨或巫統，最大原因是希盟成員黨本來就同床異夢！

伊黨副主席兼吉蘭丹副州務大臣拿督莫哈末阿瑪說，希盟政府的瓦解是可以預見的，只不過比預想中來得更早。

“有的人把希盟瓦解的矛頭指向伊黨或巫統，那是不對的。”

“我們原本以為，希盟政府在馬哈迪領導下會在屆滿三年後宣布解散，未料希盟卻因內部問題提前瓦解了。即便馬哈迪現在成功組成新政府，那也是暫短的穩住政權。眼前更重要的是，強化我們黨本身的力量，應對第15屆大選，才是明智之舉。”

他在講座會上這麼表示，該項活動是在瓜拉吉賴國會選區內舉行。

他也提到，國人迄今可能還對巫伊合作的“全民共識”存疑，不過他強調，巫伊合作是為了伊斯蘭的團結，包括對各民族的包容，這是大家的共同目標。如果“全民共識”獲得土團黨的支持，那未嘗不是一件好事。

“本來就沒有任何政黨可以獨立組成政府，政黨之間尋求聯盟，又何來是走後門？”

當晚活動主講嘉賓計有瓜拉吉賴國會議員阿都拉迪夫、巫統瓜拉吉賴區部主席莫哈末祖基菲，以及原定的巫統總秘書丹斯里安努亞慕沙。惟目前政局動盪，安努亞慕沙未克出席，故由巫統加臘士州議員莫哈末沙布丁代表。

堅持新聯盟不包括行動黨

瓜拉吉賴國會議員阿都拉迪夫是日於下午覲見國家首元後，馬上從吉隆坡趕返丹州出席這項講座會。

阿都拉迪夫說，國家首元蘇丹阿都拉陛下已陸續召見各黨國會議員，而伊黨議員已表明撤回支持敦馬哈迪組建新的“替代聯盟”的法定聲明。

他指出，在野陣線原本已呈交支持敦馬哈迪組建新的“替代聯盟”的法定聲明，惟獲悉敦馬要組的“團結政府”卻涵蓋行動黨在內，因此被迫撤回。

阿都拉迪夫說，巫伊合作的“全民共識”已達成協議，如果新的聯盟沒有行動黨，我們才會支持馬哈迪所組建“團結政府”，以取代原本的希盟政府。

另外，巫統加臘士州議員莫哈末沙布丁也認同，新聯盟不能有行動黨。