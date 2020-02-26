誠信黨主席：可稱希盟2.0 霹政府如常操作

（怡保26日訊）霹靂州誠信黨主席拿督阿斯慕尼說，雖然土團黨退出希盟，但那只是涉及聯邦政府層面，州級則沒有改變，州政府如常操作。

“雖然不再是希盟政府，但這只是名稱，要稱呼其“希盟2.0”、“Peja（霹靂州務大臣拿督斯里阿末法依沙暱稱）+希盟”都可以。”

“希盟從4黨變成3黨，現在沒有‘希盟政府’，但3黨+1也可以，因為組織政府並沒有硬性規定，憲法也只是闡明大臣需要得到大多數州議員的支持。而且慕尤丁的文告只是提及土團黨國會議員（退出希盟），沒有提到州議員。”

他強調，霹靂州誠信黨將給予希盟以及阿末法依沙支持；另外，行政會議今日沒有召開，但根據大臣告知，下週行政會議將會如常進行。

阿斯慕尼昨晚向霹靂州誠信黨各區部領袖匯報目前局勢後，被媒體詢及霹靂州行動黨副主席阿茲巴里指目前的州政府是看守政府時回應，這是理論上而言，但實際上霹靂州務大臣並沒有辭職，也獲得州議員信任，如何成為看守政府？

“比方首相敦馬哈迪辭職，整個內閣也辭職，因為內閣是由首相委任。在霹靂州，除非大臣辭職，那才是看守政府。”

針對霹靂州反對黨領袖拿督沙拉尼促阿末法依沙證明獲得多數支持繼續出任大臣，阿斯慕尼表示，證據不需要告訴巫統，而是在州議會內證明。

“如果你覺得大臣沒有獲得足夠支持，正確的程序應該是在州議會時投下不信任票。要知道，就等州議會。我們不會讓巫統輕易達到目的。”

詢及是否可通過其他方法包括簽署法定宣誓書證明支持，他表示，目前此問題並沒有浮現。

“要簽署法定宣誓書展現支持幹嘛？未必要通過這個方法。雪蘭莪州也是沒有簽署法定宣誓書。目前這不成問題。”

他也保證，霹靂州誠信黨6名州議員不會變節，同時也已指示這6人照顧自己的安全，不要單獨出外，而是結群行動，以避免任何意外之事。

他披露，公正黨和行動黨也向其州議員發出同樣指示，而且因為有前車之鑒，所以更為嚴謹。