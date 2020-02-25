放屁會傳染新冠病毒？ 專家：2條件有可能

（北京25日綜合電）放屁會傳染病毒？

新冠肺炎疫情未止，中國國家衞健委高級別專家組組長鍾南山早前表示，新型冠狀病毒有可能通過糞便傳播，近日再指在患者的尿液中也能分離出新型冠狀病毒毒株。自從在糞便、尿液中分離出新冠病毒就有網民提出了疑問：“放屁會不會傳染病毒？”江蘇省疾病預防控制中心近日發文解釋，要透過放屁傳播新型冠狀病毒，先要符合兩個條件。

江蘇疾控關於放屁會不會傳播病毒，在微博公眾號發文，深入淺出的分析了一番。首先，正常穿著褲子的情況下，放屁是不會傳播新冠病毒的！要透過放屁傳播新型冠狀病毒，先要符合兩個條件：1.放者脫了褲子猛放！聞者湊上鼻子狂吸！2. 內褲很臟！屁帶出來的細菌和病毒都粘內褲上了……感染者接觸該內褲。

江蘇疾控在微信上引述澳洲科學家克魯謝爾尼茨基博士，以及微生物學家坦南特的實驗，首先讓實驗者對著培養皿放屁以及脫褲子放屁，再分別把培養皿放入培養箱，等到第二天來觀察是否有細菌生長。

結果顯示，脫褲子放屁的培養皿出現兩種不同型態的菌落，菌落分布呈圓環形；他們推測，可能是由屁造成的氣流對培養皿產生的沖擊形成的，且上面的菌是細菌腸道和皮膚表面的常見菌，屬無害的細菌。另外，隔著褲子放屁的培養皿上，則沒有菌落的產生，意味著衣物起了過濾細菌的作用。