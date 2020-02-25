提早開會也提早結束 希盟領袖默默離場

（八打靈再也25日訊）原定由誠信黨、行動黨與公正黨在晚上召開的希盟主席理事會議，不僅提早到下午5時間開始，更在傍晚7時50分結束，成員黨各領袖在會議結束後都不願針對會議成果發表談話，甚至一言不發離開。

安華取車走錯方向

行動黨秘書長林冠英在離開時，攙扶著元老林吉祥離開，只是簡短的告訴追隨而來的記者“我爸爸不舒服”；公正黨主席拿督斯里安華在離開時一言不發，在發現自己因寸步難移而走到錯的專車時只說了一句：不是這輛車子；其夫人拿督斯里旺阿茲莎則在保鑣護送下登上另一部車子，全程保持微笑，並應攝影記者要求，搖下車窗揮手。

誠信黨主席莫哈末沙布在離開時，同樣一言不發；其他希盟領袖也在媒體追訪一眾巨頭領袖時，趁不註意紛紛離開，不願意針對會議內容多說一句。

該項緊急會議原定在晚上8時30分，在公正黨位於麗陽鎮總部召開，媒體受通知在晚上9時30分赴會，以採訪新聞發布會。

林冠英在傍晚5時25分抵達時，曾向媒體簡單表示：今晚會議是討論“明天的事”，推測是與希盟議員明日覲見國家元首蘇丹阿都拉陛下有關。

此外，誠信黨主席莫哈末沙布及副主席拿督慕加希也於5時許抵達現場，其他領袖包括該黨署理主席拿督沙拉胡丁、副主席兼宣傳主任卡立沙末及胡桑慕沙、行動黨副主席古拉、公正黨通訊主任法米及策略局主任沈志勤也先後抵達，但拒絕發言。

卡立沙末:無須大選

詢及國陣與伊黨將向國家元首獻議，解散國會並舉行大選時，卡立沙末說希盟領袖不認為有必要舉行大選，認為此舉不僅勞民傷財，更何況希盟有信心掌握簡單多數票，足以組成政府。

“我們沒有三分二議席，但我們有足夠議席可以組成政府，另外，會議有一個“美好的結局”（happy ending）。”

沙拉胡丁說，三黨已經針對周三前往晉見國家元首作出一致的決定，惟周三才能宣布。

詢及三黨是否擁有多數國會議員的支持，他說，就是三黨的國會議員，可以自行算一算。

希盟主席理事會較後發表文告，簡短的指已經在公正黨總部召開會議，“希盟依然在一起。”