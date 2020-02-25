哈斯尼：柔希盟已瓦解 料兩天內組新政府

（新山25日訊）國陣兼巫統柔佛州主席拿督哈斯尼今日下午召開發布會，單方面宣布柔州希盟政府已瓦解，新政府有望兩天內成立。

哈斯尼表示，柔州國陣獲得16名國陣州議員、及一名伊斯蘭黨議員簽署法定聲明合作成立新政府，而目前有至少5名分別來自公正黨和誠信黨的議員，正與國陣積極洽談。他相信若這5名議員答應合作，土黨團11名議員也將加入，預計最快可在兩天內成立新政府。

哈斯尼今日下午4時在巫統柔州總部會見所有國陣柔州議員，並於會後召開新聞發布會，這麼表示。

他說，隨著土團黨退出希盟，柔州希盟政府也跟著瓦解。

他強調，他與前大臣拿督斯里莫哈末卡立等領袖及上述議員的洽談，獲得非常正面的回應。

他表示，上述來自公正黨和誠信黨的5名議員可以加入國陣，或以獨立人士方式，加入新政府。

非後門組建政府

“我們不是從後門組建的政府，這是因現今的（希盟）政府已瓦解，而即將組建的新政府中，我們都是人民投選的代議士。”

他表示，換言之，國陣和伊斯蘭黨與土團黨及數位“自由代議士”合作籌組的新政府，是獲得多數議席執政。

詢及此新政府是否有正式的名字？他回覆：“新政府還沒有名字。這事過後將商議。”

關於謠傳指行動黨有議員加入新政府，他否認此說法。

“行動黨沒和我們聯繫。”

另外，哈斯尼透露，他將會向王宮提出申請，希望可在星期五獲得柔佛州蘇丹依布拉欣陛下的召見，以向陛下提出組建柔州新政府的事項。

對於原任柔佛州務大臣拿督薩魯丁是否會被重新受委任為州務大臣一職，他表示，委任大臣是蘇丹的權利，一切將交由陛下定奪。

不過，根據傳統，柔州大臣的人選，是由主要的執政黨向陛下呈上推薦名單。