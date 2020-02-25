楊祖強：支持法依沙任大臣 “希盟仍執政霹州”

（怡保25日訊）霹州行政議員楊祖強強調，希盟仍是執政霹靂州，他們都不是很清楚中央發生的事情，但是他們依舊是霹州政府，也支持拿督斯里阿末法依沙出任霹州務大臣。

他也駁斥任何相關霹州進入無政府狀況的傳言。

詢及行政議員於昨日（24日）接獲霹州秘書署來電指其門禁卡失效時，他指出，他本身昨日沒有前往霹州秘書署，而於今早前來時一切順暢，沒有任何問題，其部門的5名職員及助理也能如常進出。

他今早於其辦公室受詢及霹州政府的情況時說，聯邦政府於昨日（24日）發生的事情，其實對霹州政府的影嚮不大，目前沒有任何改變。

他笑言，他並沒有離開辦公室，只是職員見有灰塵而幫忙清理，並非是他要收拾離開辦公室。

尼查：希盟不要走後門

霹靂州行政議員拿督斯里莫哈末尼查表示，霹州政府是受人民委托，希盟不要走後門，也不要成為不遵從民主及人民權益的叛徒，故此，霹州政府依舊如常運作。

“我們依然是完整、強大及穩固。”

詢及周三（26日）會否如常召開州行政議會時，他指出，一般上，行政議員會於行政議會召開之前的周五或最遲於周一接獲通知，惟迄今仍未有任何消息，故此，明日的行政議會已被展延。

黃渼沄：續執行職務

霹靂州行政議員黃渼沄於9時30分乘坐官車抵達霹靂州政府大廈，她跟媒體打招呼後，順利進入大廈範圍。

“一天未有宣布，我們還是繼續執行行政議員的職務。”

大臣：團隊如常履行責任

霹靂州務大臣拿督斯里阿末法依沙今午向媒體表示，他如常履行州務大臣的職責，也持續獲得多數霹州議員的支持，同時霹州行政議員團隊仍在如常履行各自責任。

霹靂州務大臣辦公室於下午1時透過WhatsApp媒體群組發表文告指出，他周一（24日）已經覲見霹靂州蘇丹納茲林沙殿下，以匯報目前國州的政治局勢。

他在文告中籲請人民諒解，並致力協助國家當前面對的政治危機，以便獲得良好解決，致使政府以人民福祉為前提，持續專注及努力推動國家發展。

“祈願上蒼給予指引及指導，讓我們為國家及人民尋求最佳的解決方案。”