“選舉和投票是值得做的事” 楊美盈：保護民主

（吉隆坡25日訊）能源、科技、科學、氣候變化及環境原任部長楊美盈，今日在臉書貼文並張貼一張照片，表達自己對當前國家政治動蕩的心情。

也是行動黨峇吉里區國會議員楊美盈於早上9點半在其臉書發貼文，並張貼一張照片。

她說，照片是在2018年5月10日（大約凌晨3點），在八打靈再也喜來登酒店拍攝，當時希盟當選的國會議員站在一起宣布巫統國陣的貪污政權終於結束，這也是馬來西亞歷史上首次更換中央政府。

“當時媒體準備的頭條可能是“小偷再次獲勝”、“國陣盡管有醜聞，但仍繼續統治”、“獨裁統治”等，但是因為數百萬的馬來西亞人站出來，在那重要的日子盡自己的一份力量，才創造了歷史。”

“隔日，所有媒體的頭條都是正面的，將馬來西亞描述為亞洲民主希望的燈塔，成為閃燿著世界民主的象徵。”

她在貼文中說，一夜之間，馬來西亞從一個盜竊的國家變成了該地區的希望燈塔。

“然而，剛過去的星期日，距離歷史紀念日不到2年，在相同的地方，大馬人目睹了歷史上最大的叛變。”

“感謝上蒼，他們沒有成功組成後門政府，我不希望這個曾經慶祝民主勝利的地方，被少數自私自利，熱衷於政治的政客們所污染。”

“不過，現在還沒有結束。在接下來的幾天，讓我們祈求和做好本份，讓我們堅信2018年5月9日的奇跡，保護馬來西亞的民主。”

她強調，大馬要保護的不是希盟政府，而是人民通過選舉而產生的合法政府。

“我們正在保護民主。讓我們向下一代證明，選舉和投票是值得做的事情。”

她相信，只要人人做好本份，奇跡將可再次發生，民主將繼續在人民心愛的馬來西亞閃燿。