10青年組織譴責辭職 促11議員慕尤丁道歉

(八打靈再也25日訊)10青年組織聯合發表聲明,拒絕任何形式的後門政府,並譴責11名退黨的公正黨國會議員及土團黨總裁丹斯里慕尤丁,要求他們道歉辭職還政於民。

聲明中也呼籲公民社會挺身而出,向後門政府施壓,並誓言重返街頭奪回人民的權利。

聲明中表示,各青年組織代表一群關心國家動向的青年強,烈拒絕任何形式的後門政府。

10青年組織譴責以阿茲敏為首的11名前公正黨國會議員及慕尤丁,帶領土團黨權力鬥爭。

“忘記自身職責,背叛人民賦予的權力,策劃政變風波來延續政治生涯,視人民福祉與國家穩定如無物。”

聯合聲明中,要求他們道歉辭職,還政於民。若有任何後門政府形成,誓言將重返街頭,奪回人民的權利。同時呼籲公民社會挺身而出向後門政府施壓,堅決捍衛民主自由,讓人民自主自決國家命運。

聯署單位:

1. University of Malaya Association of New Youth

2. Malaysian Action for Justice and Unity Youth (MAJU Youth)

3. Gerakan Mahasiswa Maju Univers Putra Malaysia (GMM UPM)

4. Student Unity Front Universiti Kebangsaan Malaysia (SUF UKM)

5. Tunku Abdul Rahman University College of Association of New Youth (TARANY)

6. Ikatan Mahasiswa USM

7. Student Progressive Front Universiti Utara Malaysia (SPF UUM)

8. YOUTAR

9. Melaka Youth and Students evolution (MYSE)

10. Gerakan Pembebasan Akademik IPT (GPA- IPT)