增60確診 韓國成第二大疫情國

（北京25日訊）中國官方今天通報新冠肺炎疫情數字，截至早上9時，中國境內新增517宗確診病例，添71宗死亡病例，累計報告確診病例7萬7779例，累計死亡病例2666例。而韓國則在短短數天之內疫情爆發性增長，已取代日本成為中國境外確診病例最多的國家。

根據官方通報的最新數據，中國新冠肺炎確診人數在昨天一天新增517例，累計確診7萬7779例；治愈人數單日新增2597宗，累計2萬7354宗。

中國疫情重災區，湖北省單日新增499宗確診，累計6萬4786宗確診，死亡人數累計2563宗。

大馬目前累計22宗確診病例，20人​​治愈。

在港澳台方面，香港累計81宗確診2死19治愈；澳門10宗確診治愈6宗，台灣則累計確診30宗5治愈1死亡。

中國境外確診病例，韓國這幾天疫情爆發，今早確診數再添60宗，累計893人確診8人死亡22人治愈，取代日本成為中國境外最多人感染的國家。

接著是日本，全國累計851人染病，25人治愈，4人死亡。大部份患者是郵輪鑽石公主號的乘客。

第三高為意大利，累計229確診，7人死，2人治愈。

新加坡90宗確診53人治愈。

伊朗累計61確診，12死亡。

泰國確診35宗，治愈15宗。

美國53確診，1治愈。

大馬22確診，治愈20宗。

澳洲17確診，治愈5宗。

德國16確診，14治愈。

越南16確診，9治愈。

阿聯酋13確診4治愈。

英國13確診8治愈。

法國12確診1死11治愈。

加拿大11確診4治愈、以色列6確診、科威特5確診、印度3確診3治愈、菲律賓3確診1死1治愈、西班牙3確診、俄羅斯2確診2治愈、阿曼2確診、巴林2確診、比利時1確診1治愈、柬埔寨1確診1治愈、斯里蘭卡1確診、芬蘭1確診1治愈、尼泊爾1確診、以色列1確診、瑞典1確診、黎巴嫩1確診、阿富汗1確診及伊拉克1確診。