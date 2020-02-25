誰任首相週三定 過渡首相上班

（布城25日訊）敦馬哈迪於今日始履行過渡首相的職務。

他乘坐車牌為Malaysia 2020的官車於上午9時29分抵達首相署時，向駐守在首相署外的媒體揮手。

國家元首蘇丹阿都拉陛下於昨天御準馬哈迪辭去首相職，並委任馬哈迪出任過渡首相。

首相辦公廳昨天發表文告，宣布馬哈迪辭去第七任首相職，辭呈於下午1時提呈給陛下。

政府首席秘書拿督斯里莫哈末祖基於昨晚發文告說，陛下委任馬哈迪出任過渡首相，直至依循聯邦憲法43（2）（a）條文遴選新任首相為止。

“因此，身為過渡首相的馬哈迪將處理國家行政事務，直至新任首相受委和組織新內閣為止。”

他也宣布，陛下在馬哈迪的勸告下，御準取消副首相、部長、副部長和政治秘書的任命。

另一方面，馬哈迪的官方臉書及推特於今日上午上傳了3張馬哈迪坐在首相署辦公室內，聚精會神看文件的照片，並寫下“在辦公室的又一天”。

貼文指馬哈迪依舊照常上班，不受到內閣部長集體失業而影響政務運作。

多名黨要抵首相署會面

多名政黨主要領袖今日也陸續抵達首相署跟敦馬哈迪會面。

根據記者的觀察，先後到首相署見馬哈迪的政黨領袖分別有土團黨總裁兼原任內政部長丹斯里慕尤丁、巫統主席拿督斯里阿末扎希、伊斯蘭黨主席拿督斯里哈迪阿旺、巫統前副主席兼森波浪區國會議員拿督斯里希山慕丁和民主行動黨秘書長林冠英。

土團黨團總秘書拿督馬祖基也到首相署與馬哈迪會面；而登加樓州務大臣拿督斯里阿末山蘇里則是於上午約11時56分現身首相署。

在這之前的上午11時40分，則是昨天宣布退出公正黨的原任經濟事務部長拿督斯里阿茲敏扺達首相署。

首相署共有3個門口，各語文媒體記者一大早就分批駐守在不同的門口，而這些政黨領袖則是通過不同的門進出首相署。