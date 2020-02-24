【納吉世紀審訊】要求證人接受問話 辯方申請遭駁回

（吉隆坡24日訊）前首相拿督斯里納吉被控涉及SRC國際公司洗錢案的辯方今早向法庭申請，讓一馬公司（1MDB）舞弊案查案官莫哈末納沙魯丁在上庭供證前，先接受辯方律師問話，但卻遭吉隆坡高庭駁回申請。

法官莫哈末納茲蘭裁決時說明，如果證人沒在《刑事程序法典》第112條文下接受錄供，那該證人可自願接受辯方問話，但被告一方不能強迫該名證人接受問話及回答問題，包括向法庭申請發出這類庭令。

此案今早進入第23天自辯環節。上周一審訊原訂傳召莫哈末納沙魯丁出庭，但證人拒絕在出庭前接受辯方律師的問話，令審訊無法進行。

辯方因而提出上述申請，承審法官莫哈末納茲蘭今早聆聽控辯雙方的陳詞後，作出上述裁決。

辯方首席律師丹斯里沙菲宜在陳詞時聲稱，該證人是1MDB案件的查案官，在許多情況下，SRC審訊與1MDB審訊有關。

他認為，查案官沒權保持沉默，因為查案官是公務員，有責任向法庭提供案件的相關證據。

惟辯方律師哈威德吉星則表示，證人須接受問話，但有權拒絕回答某些問題。

主控官拿督希旦峇蘭在陳詞時說明，控方並不反對讓該證人接受（辯方）問話，但證人清楚表明不願接受問話。在傳訊方面，沒有任何內容需證人接受問話。

他提及，傳召該名證人上庭是基於他了解事實，對方也說了要上庭說出事實的全部。

證人有權（在上庭供證前）保持沉默。

“這名證人並不是控方所建議的，因此，控方無法指示這名證人接受（辯方）問話。”

莫哈末納茲蘭裁決時說，這名預期證人（intended witness）即非控方證人，也不是控方所建議給辯方的證人。他是公務員，亦是另一起案件的前查案官，這並不會改變他的立場。

他表明，被告享有公平審訊的權力並不會受破壞，因為仍然保留傳召該名預期證人的權力，而這名證人也有義務如實供證。他因此，駁回辯方提出的有關申請。

鑒定文件及納吉簽名 辯方不傳召澳專家

針對納吉要傳召澳洲筆跡鑒定專家史蒂文出庭鑒定文件和簽名，今早出現“峰回路轉”的結果，辯方決定不要傳召這名專家出庭供證。

希旦峇蘭告訴法庭，控方被告知辯方不傳召澳洲筆跡鑒定專家出庭供證，辯方也確認，由於沒鑒定報告，所以不傳召該名澳洲筆跡鑒定專家出庭。

根據辯方提交給高庭志期2020年2月21日的信函顯示，截至當天，史蒂文並沒提供給他們任何鑒定報告。

此前，在本月13日的審訊中，沙菲宜告訴法庭，該名專家目前已完成了鑒定工作，會開始寫相關鑒定報告，並在本月26日或之前備妥。

此外，希旦峇蘭也告訴法庭，控方同意向辯方提供本案中已被反貪會錄取口供證人的證詞，他們都是去世或下落不明的人士，以讓辯方檢閱這些人的證詞。

根據控方提交給辯方的文件顯示，上述這些證人包括聶法依沙、劉特佐、依紮依再里、拿督諾麗亞、拿督斯里再納阿比丁、Jerome Lee Tak Loong、阿末諾希山、拿督阿茲林。

另一方面，針對納吉在今年1月15日入稟的申請書中，要求反貪會交出在記者會上播放的對話錄音讓他檢查，並指對進行審訊的SRC和一馬公司案件的自辯至關重要。

沙菲宜今日告訴法庭，此事件涉及公眾領域，因此辯方可能會傳召反貪會主席拉蒂花上庭供證。