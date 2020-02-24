希盟瓦解 霹州料變天

（怡保24日訊）希盟瓦解，也使到霹靂州政權或出現更變。

霹靂州上屆選舉中一度陷入懸峙議會的僵局，沒有單一政黨或陣營在總數59個州議席中跨過簡單多數議席的門檻，最終是由2名國陣巫統議員支持土團黨積莪營州議員拿督斯里阿末法依沙任霹靂州務大臣後，希盟陣營在握住31席後始奪下霹州政權。

如今土團黨宣布退出希盟，與行動黨、公正黨及誠信黨的聯盟關系告終，只要土團黨（2席）與巫統（25席）及伊黨（3席）結合共組新政府，就足以跨過簡單多數議席的門檻。

在新政治聯盟中，土團黨料將致力於保留大臣之職，但巫統及伊黨共占據28席，將會爭取於霹靂州行政議會中分一杯羹，也包括爭取出任大臣，或會推舉霹州議會在野黨領袖兼前霹州行政議員拿督沙拉尼為屬意的大臣人選。

至於與行動黨霹靂州主席倪可敏出現分歧的霹靂州行政議員楊祖強、雙溪古月州議員梁卓經、文冬州議員西華蘇巴瑪廉及保閣亞三州議員廖泰義，相信仍會與行動黨持一致立場，矢留黨內。

被視為阿茲敏派系的霹靂州行政議員拿督阿都尤努斯，以及昔日支持阿末法依沙任大臣的獨立議員督亞冷塞卡州議員拿督諾麗，推估也會是傾向於支持“敦馬派”陣營。

剩餘的公正黨3名議員，即霹州行政議員兼新邦波賴州議員陳家興、迪遮州議員黃詩情及烏魯近打州議員莫哈末阿拉法則是傾向於支持公正黨主席拿督斯里安華。誠信黨與伊斯蘭黨向來交惡，料不會與巫伊結合共組州政府。

若以政治數字游戲計算，希盟瓦解組職新政府，霹州政權料會變為執政黨占據32席（土團黨2席、巫統25席、伊黨3席、公正黨1席、獨立議員1席），而在野黨僅有27席（行動黨18席、公正黨3席、誠信黨6席）。