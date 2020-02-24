聯邦變天仍有33席 雪是希盟州不變

（沙亞南24日訊）就算聯邦政權變天，雪州依然還會是希盟州！

據可靠消息說，公正黨署理主席兼經濟事務部長拿督斯里阿茲敏阿里，掌握了包括雪州大臣拿督斯里阿米魯丁在內，雪州公正黨21個州議席中的12席或57%；公正黨主席拿督斯里安華則掌握了其餘9名州議員或43%。

隨著擁有21個州議席的雪州公正黨分裂，擁有16個州席的雪州行動黨一躍成為最大黨，加上雪州誠信黨的8席和安華掌握的公正黨9席，足以湊成33席的希盟議席繼續執政。

另一邊廂，由於雪州巫統只有5席，湊上雪州土團黨的5席和伊黨1席，加上阿茲敏掌握的最多12席，傳聞中的雪州“國民聯盟”議席只有23席，無法單獨執政。

雪州有56個州議席，政黨需具備29個過半議席，才能以簡單多數議席執政。

盡管雪州是阿茲敏從2014年起擔任雪州大臣時期奠定的政治橋頭堡，並在本屆大選後上京時，指定由其派系接班人阿米魯丁接任大臣職；但安華也在雪州掌握了9個州議席，足以和阿茲敏與阿米魯丁派的12席分庭抗禮。

若布城變天 阿米魯丁難保大臣職

消息指出，雖然阿米魯丁被視為阿茲敏在雪州的“門生”和“代理人”，但一旦布城變天，基於雪州的希盟州地位不變，阿米魯丁的大臣位也會不保，因此阿米魯丁意願是要保住雪州，現階段或會尋求中立。

“基於雪州希盟擁有33席的優勢執政，甚於國民聯盟的23席，因此一旦聯邦政權更迭，阿米魯丁難以保住他的大臣之位。”

詢及將於3月份召開的雪州新一季州議會會否出現震蕩，消息認為，只要聯邦政權保持原狀，則一切維持現狀，不會有問題產生。

他坦言，目前要論斷雪州會否變天尚言之過早，他未接獲大臣尋求覲見雪州蘇丹殿下的消息。

“大臣的動向和立場會比較困擾，面對較難抉擇。”

他認為，雪州行動黨和誠信黨與公正黨主席安華同在希盟，幾乎是一項毫無懸念的立場與態度。

對於阿茲敏派是否有派人游說投靠，他證實目前未有進一步接觸，但聽聞有和一些議員在洽談。

雪州若出現“國民聯盟”VS 希盟的議席分布

阿茲敏公正黨派系：12

土團黨：5

巫統：5

伊黨：1

共：23

VS

安華的公正黨派系：9

行動黨：16

誠信黨：8

共：33