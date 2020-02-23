逾百國會議員現身喜來登 傳將召特別記者會

（八打靈再也23日訊）土團黨、公正黨、砂政黨聯盟（GPS）、伊斯蘭黨和巫統今日相繼召開會議，引來諸多的聯想，也預料政壇會有大事件。

截至晚上8時，有約100名國會議員聚集喜來登酒店。巫統方面的領袖包括主席拿督斯里阿末扎希、副主席拿督斯里依斯邁沙比利、總秘書丹斯里安努亞慕沙、最高理事拿督斯里阿莎麗娜、森波浪區國會議員拿督斯里希山慕丁、亞婁區國會議員拿督斯里沙希淡、林茂區國會議員凱里、布城區國會議員東姑安南和婦女組主席拿督諾萊妮等。

馬華總會長魏家祥也率領署理總會長拿督馬漢順、總秘書張盛聞、馬青總團長王曉庭和丹絨比艾區國會議員拿督斯里黃日昇赴會。

伊斯蘭黨包括主席哈迪阿旺、署理主席端依布拉欣、副主席聶莫哈末扎瓦威和總秘書達基尤丁。

希盟方面，出席的土團黨領袖包括日里區國會議員拿督斯里慕斯達法、韓沙再努丁和霹靂州務大臣拿督斯里阿末法依扎。

關鍵人物阿茲敏是在晚上7時40分左右抵步八打靈再也喜來登酒店會場，他全程微笑神態輕松，並與旁人握手寒暄，進去電梯前也向媒體揮手示意。

對於大批媒體的追問，他們都沒有做出回應，只有東姑安南在進入會議室後再離開會議室，笑言自己只是來“喝咖啡的”。

據了解，相信將有一項特別記者會將舉行；雖然首相馬哈迪秘書早前透露將不會召開記者會，但媒體們仍耐心等待。