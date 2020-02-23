砂首长與砂國會議員閉門會議 旺朱乃迪挺敦馬續任相

（吉隆坡23日訊）砂拉越首席部長拿督巴丁宜阿邦佐哈里今午在吉隆坡麗茲卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）與砂拉越國會議員進行閉門會面；惟不清楚該會面內容。

據了解，此閉門會議是在下午2時開始進行，阿邦佐哈里於約下午3時55分疑似從偏門離開酒店，避開了記者；守在酒店大門口的記者都撲了空。

與此同時，一些國會議員仍待在酒店範圍內，陸續有幾名國會議員和其新聞秘書出入酒店，卻都避開了記者的提問，不願透露會議的詳情。

不過，在下午約5時35分，阿邦佐哈里的車又回到酒店門口，惟仍不見其人。

沙巴首長拿督斯里沙菲益阿達隨後在下午約5時40分抵達酒店，記者試圖從他口中探悉他現身酒店的目的，但他僅回答說：“沒什麼。”

山都望區國會議員拿督斯里旺朱乃迪稍後在約傍晚6時離開酒店，被詢及他是否支持馬哈迪繼續任相時，他先是要求記者去詢問砂拉越首長，之後才在再三追問下，回答說：“國家領袖當然要支持。”

較早前，當記者詢問他有關會議的詳情時，他表示該會議討論了想在國會複會時提呈的法案。

當記者進一步追問時，他表示自己在趕飛機，並笑容滿面地對記者說：“謝謝你們，我很開心見到你們。”

他也補充，在國會複會前，砂拉越首長都會與砂拉越國會議員會面，並要求記者詢問首長有關會議的詳情。

早前，星報引述消息，指砂盟成員黨將全力支持敦馬哈迪繼續任相，領導聯邦政府。

砂盟有4個成員黨，即土保黨、人聯黨、人民黨及民近黨；阿邦佐哈里也是土保黨主席。