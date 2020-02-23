董事經理：呈科學法律理據 萊納斯有信心更新執照

（關丹23日訊）大馬萊納斯董事經理拿督馬沙阿末表示，公司已符合政府所提出的要求，他非常有信心，依據提呈的科學理據和法律，公司在3月2日屆滿的營運執照可獲更新3年。

“我們非常有信心，假設希盟政府依據大馬萊納斯提呈的科學理據和依據法律，我們可以更新到與之前相同的3年期限的營運執照。”

馬沙阿末今日出席由馬來協商理事會（MPM）與數個非政府組織和大馬萊納斯，在格賓萊納斯稀土廠舉行的稀土經濟日後，在記者會上如是表示。

馬沙阿末認為，假設政府沒有依據法律行事，將會嚇退其他投資者。

他表示，部分購買萊納斯產品的供應商有意在大馬設廠，惟面對一些限制最終不能成行。

“這些商家仍然購買萊納斯的產品，我們沒有損失，但對大馬就是一項損失，因為失去了工作機會、資本及科技。”

指影嚮4千人工作

他認為，其他外資看到這些公司面對問題，也不會想要投資在大馬。

“假設萊納斯無法更新執照，損失的將會是大馬，因為大馬是中國以外，唯一一個稀土提煉的國家。”

他也提到，萊納斯目前有650名直接員工和250名合約員工，共有約900名工作人員，而市場上也有4000名與萊納斯有聯系的員工，假設萊納斯的執照無法獲得更新，將會有4000人的工作受到影嚮。

馬沙阿末也重申為何會選擇在大馬投資萊納斯，主要是因為大馬的成本相對較低，擁有好的人力資源和公用事業。

馬來協商理事會秘書長拿督哈山末也指出，稀土是未來的新經濟，目前必須做的事情是擴展下游業務，從中尋找商機。(BPK)

高科技產品皆需稀土

萊納斯首席執行員阿曼達表示，人們每天接觸的高科技產品，如手機、電子產品、汽車，甚至石油和天然氣提煉廠，皆需要使用稀土，就連首相敦馬哈迪宣布開發新的國產汽車都需要稀土，任何汽車、汽油動力、混合動力或電子汽車都需要稀土，而萊納斯稀土廠就有這些所需的原料。

“提煉稀土是一項非常大的技術調整，除了中國，只有大馬有稀土廠。”

確保安全營業

她表示，萊納斯會確保安全營業，並遵從可持續性發展原則。

“我們已經獲得包括國際原子能機構（IAEA）在內的4個科學委員的審查，表明我們的營運低風險和符合法規。”

阿曼達補充，萊納斯為大馬的發展和繁榮作出貢獻，包括97%的員工是大馬人、購買大馬貨物、發展本地企業、發展本地技能和訓練和為大馬作出貢獻。

主辦單位披露，今天共有約2000人出席稀土經濟日，比主辦單位的目標1000人還多。