疫情影響遊客減60% 勿洞旅遊業叫苦

（檳城23日訊）相信是受到新冠肺炎病毒的負面波及，加上馬幣匯率偏低及一些漫天開價砍菜頭方式營業的商家等不利因素下，造成勿洞近期來的市場低迷，游客也減少了最少六成，從以往每天的逾千客流量，減至目前的三、四百人，市面慘淡冷清一片，各行各業叫苦連天，苦不堪言。

據記者走訪勿洞一趟觀察所得，市內的數條熱鬧街道，車輛稀少人潮稀，尤其是大馬車輛更屈指可數，以往成群結隊在街上逛游購物的景象也不復見。

雖然當地官方及醫院當局證實了勿洞至目前為止並沒有發現肺炎病患，而且移民局在入境處也設置了體溫掃描檢測器，以嚴格防範病毒的侵入，但遊客依然有所顧慮，不敢掉以輕心，而裹足不前。

據勿洞移民局發言人說，自新冠肺炎肆虐後，農曆新年後遊客每天減少，至最近的這個星期，遊客減少情況更為顯著，每天只有區區的二百名，移民局也冷靜一片。

在市內經營錢市兌換的一名商家說，自營業以來，不曾遇過像目前的情況，游客少的驚人，生意也減少了六成，由此可見勿洞的市場狀況。

市場低迷匯率偏低

旅遊界的導遊行業更是冷清一片，一名資深導遊受詢時說，以往的農曆新年，初一到元宵節忙得不可開交，星馬各地的旅遊團源源而來，前往旅遊熱點友誼村、和平村觀光和觀賞雲海奇景，但今年農曆新年至今只帶了一團，生活也陷入困境。

市內的酒店業更首當其衝，幾乎門可羅雀，住宿率也劇減了一半以上，據在山頂花園一間酒店職員透露，在武漢病毒疫情未爆發前，40多間客房幾乎每天爆滿，但目前住宿率只有40巴仙。

餐飲業方面也打擊不小，其中一間生意火紅的點心點受詢時說，目前生意一天比一天減少，如果情況不獲改善，將面對不堪想像的局面。

服務店的業者也苦不堪言，隨著遊客的減少，服裝也滯銷，以致面對困境。

在市內經營了數十年的一名商家說，這次的打擊，非同小可，造成的損失也難估其數，其實目前的情況不單是受到肺炎的影響，匯率偏低也是關鍵，目前100令吉馬幣只能兌換745泰銖，令消費者卻步。

市內的娛樂場所冷淡一片，加上消費水漲船高，如果要盡情，吃喝玩樂車油過路費的消費最基本也要2000令吉。

據遊客方面的反饋，這次勿洞的困境，除了受到新冠肺炎的影響外，匯率低、消費高和漫天開價的態度是遊客卻步的關鍵。