【兄砍死妹】嫌犯疑受前女友挑撥 門牌稅信件導火

（吉隆坡22日訊）哥哥砍死妹妹慘劇的導火線，是一封徵收門牌稅的信件，哥哥更被指受到前女友的挑撥離間，才會情緒失控，釀成大禍。

死者林堡玲（38歲）的外甥女蘇詩婷（32歲）、死者大姐和二姐，今午在行動黨甲洞國會議員林立迎陪同下，召開記者會還原事情真相。

蘇詩婷表示，小姨（死者）和大舅舅（嫌犯）、外婆、小舅舅、3名表弟及2名外公收留的雙胞胎女子，住在一起數十年，一直都相安無事，關係融洽。

“上個星期，一封徵收門牌稅的信件，把這個和諧的局面打破，沒想到還釀出命案。”

她指出，外公於2014年去世，去世前將兩套房子分別留給了大舅舅和小舅舅，大舅舅將房子轉租出去，和小姨、小舅舅、外婆和小姨的3個孩子住在一起。

她說，外婆建議將祖屋（命案屋子）轉名給小姨，以便小姨能照顧患有精神疾病的小舅舅。

她補充，辦理好轉名手續後，小姨並未宣揚，家中只有數人知道。

她稱，開始時，大舅舅並未放在心上，住在祖屋的前女友及前女友的雙胞胎妹妹卻不斷挑撥，指小姨已經嫁出去，沒資格繼承遺產，屋子應該轉名給大舅舅，而引起家人的不滿。

她指出，前女友後來放話可以馬上嫁給大舅舅，還願意負擔轉名的律師費和割名費。

死者林堡玲於昨晚6時30分，在增江北區英達10路的一間單層排屋，遭情緒失控的哥哥以巴冷刀砍傷頸項當場斃命。

恫言若不解決 把祖宅變兇宅

蘇詩婷指出，事發前幾日，大舅舅曾告訴家人，此事若不解決，他可能會拿刀砍人，把祖宅變成兇宅。

她說，小姨曾因此而到警局備案，負責案件的查案官曾詢問是否要逮捕前者，小姨只希望警方安撫大舅舅，不要即刻捉人。

“沒想到大舅舅真的講到做到，將小姨砍死。”

她表示，大舅舅是油漆工人，最近因為沒接到工作而待在家休息，因此，她們懷疑他是因為收入減少導致心情不好，加上長期被雙胞胎姐妹在身旁碎碎念，才會釀成大錯。

她稱，大舅舅平日很低調，20多年前曾因情緒失控傷人，外公賠償醫藥費後才擺平此事。

她指出，根据小姨儿子说，小姨当时受重伤但仍有气息，却因为救伤车迟迟未来，只能眼睁睁看著小姨断气。

雙胞胎姐妹被趕出家門

蘇詩婷表示，這對雙胞胎姐妹並未對自己的行為感到愧疚，還堅持沒有做錯，釀成悲劇的肇因是他們沒有將屋子轉名給大舅舅。

她說，兩人今早已經被趕離家門，而且還帶走家裡不少東西。

“20多年前，外公因為同情而收留她們，大舅舅還和其中的姐姐談過戀愛，外公去世後便分手了。”

她指出，外公去世前曾交一把鑰匙給這對雙胞胎，希望他們好好照顧他的家人。

鄰居目擊追砍死者長子

死者女邻居声称，嫌犯砍了妹妹之後，还持著刀斧追砍试图阻止嫌犯的死者18岁长子。

她说，死者长子还匆匆跑到他家借武器。“当时我在煮饭，而且我哪有甚么武器，我就叫他到警局求助。”

她指出，嫌兇一手持巴冷刀，一手持斧頭追趕，還大喊“哼！我才不怕他！” ，鄰居都嚇得躲進屋裡。

她表示，嫌兇疑是追到警局後被警員制伏，而非到警局自首。

警：因房產權起爭執

冼都警區主任山慕格莫迪說，昨晚7時許，兩名華裔男子前來警局報案，其中一人指母親遭舅舅砍死，警方立即召喚救護車，並派員到現場。

他說，死者被發現頸項及身體多處受傷臥躺血泊中，士拉央醫院醫護人員趕抵現場後，證實死者已斃命。

他表示，警方調查顯示，死者昨天傍晚6時30分回到家後，疑嫌兇挑起他與死者共住的房產權問題，而發生爭執，嫌兇隨後拿起斧頭和巴冷刀砍死者。

他說，死者遺體已被送往吉隆坡中央醫院進行解剖，嫌犯被警方延扣，並援引刑事法典302條文（謀殺）調查此案。

約5名隸屬冼都警區總部的警員於今天中午12時許，重返案發住家向死者家屬進一步了解案發情況，據了解警方也向鄰居索取閉路電視畫面做調查；他們逗留約1小時後離開。