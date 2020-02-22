柬相指美籍老婦被誤診 衛部：治療後才好轉

（八打靈再也22日訊）在柬埔寨首相洪森指乘搭“威士特丹”號郵輪的83歲美國婦女在最新2次檢測中均呈陰性，已為柬埔寨和郵輪上的所有乘客討回一個公道後，衛生總監拿督諾希山發表文告，詳細說明婦女在我國的檢測流程，並指婦女的病情是在我國接受72小時的治療後才見好轉。

他根據本月15日發出的文告說，婦女抵達吉隆坡國際機場（KLIA）時，被人體熱能探測器掃描到有癥狀，隨即被送往雙溪毛糯醫院。

他說，婦女接受檢測與治療的程序，包括接受臨牀檢查和胸部X光檢查以確定患者是否患上肺炎，然後被送往隔離病房。

他披露，醫院也抽取了口咽和鼻咽樣本，由醫學研究所（IMR）進行2次新冠肺炎的測試，2次檢測在2月15日都得到了陽性驗證結果。

“經確診後，患者接受了抗病毒（洛匹那韋/利托那韋）治療和氧氣輔助。”

治療逾72個小時

“經逾72個小時的治療，病人的健康得到良好改善。因此，再進行了2次新冠肺炎檢測，兩次的檢測間隔24小時。重複測試後均顯示陰性。”

諾希山表示，盡管我國第22宗新冠肺炎確診病例──83歲美國婦女健康狀況已有顯著改善，但因為她尚有輕微的咳嗽，目前仍繼續留在醫院接受觀察。

他強調，呈陽性的病患在健康狀況有起色後，都會對他們進行重複檢測。這是為確保患者完全治愈及不再帶有病毒。更重要的是，我們要確保當事人可安全返家，不會傳染人。

他提及，根據新冠肺炎研究的最新發現，近80%病患癥狀較輕，不需進行特異性或抗病毒治療。

他也說，大多數患者僅需對癥治療（例如發燒，咳嗽和感冒）及進行隔離以防止傳播給其他人。這是因為在大多數情況下，人類免疫系統會產生針對病毒的特異性抗體。

“但也有一些免疫系統不夠強的人，例如老年人，感染新冠肺炎病毒會導致嚴重的並發癥，需抗病毒藥物的幫助。”